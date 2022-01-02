Вид на будущий залив. Чебоксары, 18 мая 1981 года

Много еще песка понадобится для строительства инженерных сооружений, так что отправился земснаряд опять на левый берег, а на очищенном и углубленном им пространстве речного порта сразу появились дебаркадеры.

«С каждым днем волжская вода все шире разливается по территории бывшей городской площади, и идущие сюда чебоксарцы вспоминают, где и что было здесь — какие здания стояли, какие события совершались…» — «Чайки в городе», так называлась статья в апрельском номере газеты «Советская Чувашия» за 1981 год. А еще в январе газета опубликовала статью «Волжские ворота города» в которой, в частности, рассказывалось о том, где и какие дебаркадеры будут установлены в предстоящую навигацию.

Но тут надо уточнить, что заливом пока называлось место, расчищенное земснарядом: «На восточной стороне залива займет место причал для транзитных грузопассажирских теплоходов, рядом будут поставлены причалы городских линий, южнее дебаркадеры скоростных линий, обслуживаемые волжскими экспрессами на подводных крыльях» — вон они, стоят у причальной стенки.

«Западная сторона залива отдается туристскому причалу и паромной переправе» — сразу за Успенской церковью виден туристический причал, а правее него причал паромной переправы. «Автотранспорт пойдет через плотину гидроузла не скоро, а связь с левобережьем важна для города» — пока да, но с открытием в 1994 году мостового перехода через Чебоксарскую ГЭС, надобность в паромной переправе постепенно отпала. А грузопассажирские, туристические, скоростные дебаркадеры обосновались здесь надолго — двадцать пять лет пройдет, пока достроят нынешний Чебоксарский порт, и они окончательно не исчезнут.

А вот и непосредственно место залива. «…Сегодняшняя новь деятельно вызывает из глубины прожитых лет седую старину» — на такой ноте заканчивалась газетная статья. Да, уже тогда от старинных зданий мало что оставалось. Но если на первой фотографии здание Успенской церкви, дом Соловцова (художественное училище) и здания Троицкого монастыря можно отнести к «седой старине» — как никак XVII-XVIII века, то на этой фотографии только здание бывшего дома купца Ефремова (ныне выставочный зал Национального музея), можно к ней причислить, да и то с натяжкой — все же конец XIX века. А почти вся «седая старина» и три старинных городских улицы — они здесь осталась — на дне этой большой лужи.

Правда, позднее улица Розы Люксембург (Старо-Московская) появилась в поселке Альгешево, улица Чернышевского (Набережно-Архангельская) в юго-западном районе, и улица Заводская (Лягушкинская) в Московском районе. Но границы будущего залива здесь уже ясно просматриваются: с юга вдали будущая Красная площадь и плотина (пешеходный мостик), с севера ближе к нам бетонные плиты будущей Исторической набережной, а по каменному мосту на бывшей улице Розы Люксембург (на первой фотографии) пройдет дамба.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова