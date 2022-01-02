Поисковики передали музею не только находки с Сурского рубежа

Председатель совета регионального отделения Поискового движения России, член координационного совета при Главе Чувашии по патриотическому воспитанию граждан Евгений Шумилов подарил музею интересный экспонат — кирпич с линии Маннергейма.

Этот комплекс оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой , созданный на финской части Карельского перешейка, стал местом наиболее упорных и тяжелых боёв в советско-финской войне зимой 1940 года.