Поисковики передали музею не только находки с Сурского рубежа

Председатель совета регионального отделения Поискового движения России, член координационного совета при Главе Чувашии по патриотическому воспитанию граждан Евгений Шумилов подарил музею интересный экспонат — кирпич с линии Маннергейма.
Этот комплекс оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой , созданный на финской части Карельского перешейка, стал местом наиболее упорных и тяжелых боёв в советско-финской войне зимой 1940 года.
«Кирпич найден мной в ДОТе западнее города Выборг Ленинградской области в ноябре 2021 года, — рассказал Евгений Георгиевич. — Точнее – это фрагмент выпущенного в Швеции кирпича Hoganas из печной кладки нижнего этажа ДОТа — долговременной огневой точки — финских укреплений линии Маннергейма.»