Юные поисковики нашли в окопах Сурского рубежа 17 предметов прошлого

Заржавевшие гвозди разной величины, топорища, напильник, обод от колеса, железные строительные скобы и даже маленькая черная пуговица — 17 предметов прошлого пополнили фонды Чувашского национального музея. Все они — из траншей и окопов Сурского оборонительного рубежа. Их нашли во время недавних археологических экспедиций на местах строительства укреплений в Ядринском и Красночетайском районах юные бойцы поискового отряда «Искра» чебоксарской гимназии № 1. Сегодня, в день, когда 80 лет назад объявили о полном завершении возведения оборонительных рубежей в Чувашии, находки ребят в торжественной обстановке передали музею.

Места в Ядринском и Красночетайском районах, где пролегал Сурский оборонительный рубеж, поисковики вместе с руководителем отряда, учителем истории и обществознания гимназии № 1 Ириной Федуловой исследовали два последних года. А в прошлом году их поддержали грантом Главы Чувашии, на средства которого отряд и осуществил 10-дневную экспедицию. Ребята не только отыскали сохранившиеся объекты на местности, но и нанесли их на карту, а также составили путеводитель.

Как рассказала Ирина Федулова, поисковикам удалось обнаружить практически все элементы оборонительной линии: противотанковые рвы, всевозможные виды окопов, огневые точки. Спустя десятки лет они, конечно, сильно заросли. Не все местные жители знают, что военные объекты находятся буквально за околицей. Но у поисковиков были надежные помощники — их консультировали ученые-историки ЧГУ имени И.Н. Ульянова и сотрудники Чувашского национального музея. А в некоторых случаях ребята из «Искры» были первооткрывателями: поняв устройство рубежа, «выходили» на другие объекты оборонительной линии вдоль Суры.

Повезло бойцам отряда и на исторические артефакты. В местах окопов находили топоры, лопаты и другие орудия труда. Но самой неожиданной находкой, пожалуй, стал обломок женского металлического браслета. Его обнаружили в самом начале экспедиции, причем в одном окопе было сразу несколько вещей: топор, кольцо от телеги, железный клин.

«Удивительно было найти в земле этот браслет. Женщина, видимо, его обронила во время работы. Но еще удивительнее было то, что вернувшись через какое-то время в этот окоп, мы обнаружили там кочедык для плетения лаптей. Как известно, копали труженики в лаптях», — поделилась Ирина Федулова.

«Поиски заинтересовали тем, что моя прабабушка Клавдия Лукиянова тоже строила Казанский обвод, — рассказала гимназистка Варя Елисеева. — Отправляясь в экспедицию, я даже не представляла, что меня там ждет. Но оказавшись на месте, уже не обращаешь внимания на трудности».

За время экспедиции бойцы отряда побывали во многих населенных пунктах. Кроме исследовательской работы, записывали воспоминания местных жителей. «Для многих мы стали открывателями их же земли», — признались поисковики. По словам участников отряда, ядринцы и красночетайцы всячески им помогали. А благодаря подсказке жителей одной из деревень, познакомились и пообщались с участницей строительства Сурского рубежа из деревни Сареево Ядринского района 92-летней Диной Беловой. На тот момент ей было всего 12 лет.

Своими находками поисковики отряда решили поделиться со всеми – так и возникла идея передать их в музей. «Это наш долг в сохранении памяти, дань уважения труженикам, которые самоотверженно работали», — считают они.

Найденные во время экспедиции вещи будут храниться в Чувашском национальном музее, а затем, возможно, войдут в экспозицию строящегося в Козловском районе музея — части мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей». В музее, кстати, рассчитывают, что собрание предметов с мест строительства рубежей будет пополняться и дальше, и надеются, что в этом им помогут другие школьные поисковые отряды и жители Чувашии.