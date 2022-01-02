Почему в Чебоксарском заливе массово гибнет рыба?

Залив в последнее время — зрелище не для слабонервных. В промоинах по обеим сторонам пешеходного моста, ведущего в сторону монумента Матери-Покровительницы, кишмя кишат тучи рыб. Караси, плотва, окуни, ерши и уклейки отчаянно борются за жизнь, барахтаясь в небольших «лужицах», много рыбы погибло — ею усеян лед. Видео из самого центра столицы Чувашии уже успело разлететься по федеральным каналам. Не заставила себя ждать жесткая реакция на «рыбий ад» в Чебоксарах депутата Госдумы РФ, известного защитника природы Владимира Бурматова, а простые чебоксарцы недоумевают: неужели ничего нельзя сделать?..

Владимир Бурматов, первый зампредседателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы: «По имеющимся данным, с начала января в местах, где Чебоксарский залив не покрылся льдом, начала массово скапливаться и погибать рыба. Эту рыбу жители города собирали с берега и забирали домой, что может быть опасно для людей: сколько дней она там проплавала мертвой, никто не знает…

Чебоксарский залив является рыбохозяйственным водоемом второй категории. Он занесен в рыбохозяйственный реестр РФ. Данный водный ресурс находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, которое не приняло должных мер по недопущению массовой гибели рыбы. Считаю это как минимум халатностью. Природе нанесен колоссальный ущерб».

Именно случайных прохожих первых взволновала ситуация с массовой гибелью рыбы в заливе. После их обращения в Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуре вместе со специалистами других министерств и ведомств в начале января организовали проверки с выездом на место. Выяснилось, что причина не в каком-либо загрязнении воды, а в низком уровне кислорода в акватории залива.

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии, анализы показали, что на расстоянии 100 м от берега глубина воды была всего около 30-40 см. Температура воды — 0,7 градуса, а кислорода в воде в 10 раз меньше нормы — 0,4 мг/л вместо 4 мг/л, что критически мало для выживания рыб. Поэтому живность и хлынула к открытой воде. В майне (промоине) во льду у пешеходного моста, которая образовалась из-за водотока, кислорода в воде было с избытком — 6,4 мг/л. Но и она спустя неделю уменьшилась почти вдвое из-за прекращения притока воды с другой половины залива — и теперь заснувшая рыба и на льду, и в толще воды…

В воскресенье, когда история получил а широкую огласку, на место выехала большая комиссия. В ее состав вошли представители Минприроды Чувашии, Центра лабораторного анализа и технических измерений по Чувашии, Росприроднадзора, Росрыболовства, а также эксперты-экологи. Специалисты взяли пробы воды и самой рыбы — итоги пока неизвестны. По результатам лабораторных исследований Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратурой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Как пояснил «СЧ» начальник отдела рыболовства и сохранения водных биоресурсов по Чувашии «Главрыбвода» Александр Ильгачев, такая ситуация с гибелью рыбы на заливе происходит ежегодно — в морозные зимы рыба пропадает подо льдом, просто мы этого не видим. Вызвано это техническими особенностями гидросооружения. Из-за того, что водоем не проточный, там нет циркуляции воды. Положение несколько спасают, по словам Александра Павловича, фонтаны, благодаря которым происходит принудительная аэрация воды. Иначе гибель рыбы в этом водоеме происходила бы не только зимой, но и летом. Еще одна причина — сброс уровня воды в заливе перед зимой примерно на два метра: оставшегося количества воды рыбе недостаточно. Ну и третье — неудовлетворительное состояние водоема. Так как залив облюбовали всевозможные водоросли, зимой они разлагаются и гниют, активно потребляя растворенный в воде кислород.

Исправить ситуацию можно, считают эксперты. Чтобы исключить замор рыбы, нужны аэраторы, которые в зимнее время будут принудительно насыщать воду в заливе кислородом. Хоть это и затратно, но поможет избежать экологических проблем. Решение, вроде бы, очевидное. Но исполнять его или принимать какие-то другие меры в Чебоксарах не спешат. Возможно потому, что у Чебоксарского залива по факту два «хозяина» (водная гладь числится за Минприроды республики, а содержание и обслуживание — за городом), и каждый кивает друг на друга…