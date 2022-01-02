Школьный автобус и «скорая» попали в ДТП

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В пятницу в Комсомольском районе иномарка преградила путь перевозившему школьников автобусу. Авария произошла около 15 часов в деревне Починок-Инели, сообщают в МВД по Чувашии. По предварительным данным, при движении назад водитель «Шевроле» столкнулся со школьным транспортом. На момент ДТП в салоне находились 8 учеников, никто из них не пострадал.

А днем ранее на Базовом проезде в Чебоксарах с другой иномаркой не разминулся автомобиль скорой помощи, на котором везли ребенка в Республиканскую детскую больницу. Водитель «Мазды» не заметил машину с включенными сигналами и сиреной, и начал разворот… В этой аварии, к счастью, тоже никто не пострадал. Сразу после ДТП водитель «скорой» доставил ребенка в стационар, и уже затем вернулся на место происшествия для оформления протокола.

Опубликовано: 17 января 2022 г.


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