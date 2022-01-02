В Госсовете Чувашии заработала Общественная приемная

С вопросами личными и не только

Парламентарии республики стали еще ближе к народу — в среду начала работу Общественная приемная Госсовета Чувашии. Обратиться к народным избранникам можно по любому волнующему жителей республики вопросу — круг тем не ограничен. А первым пообщался с гражданами спикер чувашского парламента Леонид Черкесов.

«Деятельность депутата многогранна, но, наверное, самое важное в ней — работа с населением. И, конечно, депутаты в этом должны активно участвовать. Мы решили, что каждый парламентарий Госсовета республики на площадке Общественной приемной в перспективе раз в месяц будет проводить прием граждан: не только избирателей своего округа, но и всех жителей. Все, кто хочет попасть к депутату, обязательно здесь будут приняты», — рассказал Леонид Черкесов.

По словам Леонида Ильича, действовать парламентская приемная будет на постоянной основе и станет «общей» для представителей всех политических сил, представленных в Госсовете республики. А чтобы попасть туда, нужно предварительно записаться по телефону (8352) 64-21-67.

Кроме того, напомнил Леонид Черкесов, для удобства жителей депутатам Госсовета рекомендовано один раз в месяц принимать граждан по личным вопросам в своих избирательных округах в районах и в общественных приемных политических партий.

Работа депутатов с избирателями в целом станет более упорядоченной, отметил спикер парламента. Теперь народные избранники должны будут отчитываться о количестве принятых посетителей, отправленных запросов, а также о своей благотворительной деятельности. «Каждый должен работать планомерно не только в выборную кампанию, но и ежедневно», — отметил председатель парламента.

…Судя по скоплению людей на первом этаже здания на площади Республики, 2, где разместилась Общественная приемная Госсовета Чувашии (здесь же, кстати, находится и Общественная палата республики), место оказалось очень востребованным у посетителей. В первый день работы приемной здесь собрались в основном чебоксарцы, но в последующем, как заверил Леонид Черкесов, сюда смогут обратиться жители со всей республики.

Волновали жителей столицы, прежде всего, городские вопросы. Представители чебоксарских ТОСов, поблагодарив Леонида Черкесова за плодотворную работу с органами общественного местного самоуправления в бытность его главой Чебоксар, попросили спикера Госсовета и дальше сотрудничать с ТОСами. Движение, кстати, в этом году отметит 15 лет со дня образования.

«Вы всегда поднимаете насущные проблемы и очень много ваших инициатив уже исполнены. ТОСы всегда были связующим звеном между населением и администрацией. Теперь это движение нужно развивать на уровне республики», — сказал Леонид Черкесов, отметив, что ТОСам нужно привлекать грантовую поддержку, участвуя в конкурсах как республиканского, так и федерального уровней.

Старшего по дому Михаила Тарасова интересовало, когда благоустроят территорию во дворе домов № 1 и 3 по улице 50 лет Октября — решение об этом было принято еще три года назад, а воз и ныне там. А инициативные пожилые горожанки обеспокоены отсутствием в Чебоксарах специализированных ритуальных услуг для мусульман…

Обращались чебоксарцы также с просьбами включить в план работ на 2022 год столичные дворы и дороги, спрашивали, когда завершится благоустройство парка по улице И. Франко и Обиковского леса, а председатель ТОС «Стрелка» Светлана Николаева обратила внимание на небезопасный скользкий пол в новых троллейбусах и автобусах. В общественном транспорте предыдущего поколения проблем с этим нет — покрытие там прорезиненное. «Вот бы такие же коврики там постелили — невозможно скользко», — посоветовала активистка.

Всего в первый день работы в Общественную приемную Госсовета республики обратился 21 посетитель. Следующий прием граждан на новой площадке назначен на 17 января. Его проведет заместитель председателя Госсовета Чувашии — председатель Комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Виктор Горбунов.