Где в стране пенсионеру легче найти работу

По привлекательности рынка труда для пенсионеров Чувашия находится на 69 месте среди регионов страны. Итоговый балл республики составляет 29,5, сообщает агентство РИА-Рейтинг.

Первые места с большим отрывом в рейтинге занимают Москва и Санкт-Петербург. Эти два федеральных города могут похвастаться индексом на уровне 70 и 69,2 балла соответственно. Можно говорить, что в Москве и Санкт-Петербурге возможности для работы пенсионеров находятся на очень хорошем уровне в сравнении с другими регионами. Как свидетельствует статистика, тут многие пенсионеры продолжают работать и получать достойную зарплату, а если даже лишаются работы, то могут значительно проще, чем в других регионах, найти новую.

Как показывает исследование, в первой десятке лидеров представлены регионы из европейской части России. При этом во многих уральских и сибирских регионах отдельные индикаторы находятся на относительно высоком уровне.