Как дать вторую жизнь новогодней елке

Те, кто встречал Новый год в компании живой ели, могут сделать доброе дело — не выбросить деревце, а сдать его в зооуголок «Ковчег». Уже третью зиму, аккурат после новогодних праздников, «Ковчег» объявляет акцию по сбору живых новогодних елей. Принимаются также сосны и пихты. Хвойные деревья не должны быть засохшими, обработанными химикатами, елочные украшения тоже не нужны.

Как говорят в зооуголке, елки и сосны станут для животных игрушкой или полезным лакомством. Кроме того, из них создают живую изгородь и теплые подстилки в вольерах. Акция продлится всего три дня — с 12 по 14 января.