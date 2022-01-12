Как дать вторую жизнь новогодней елке

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Те, кто встречал Новый год в компании живой ели, могут сделать доброе дело — не выбросить деревце, а сдать его в зооуголок «Ковчег». Уже третью зиму, аккурат после новогодних праздников, «Ковчег» объявляет акцию по сбору живых новогодних елей. Принимаются также сосны и пихты. Хвойные деревья не должны быть засохшими, обработанными химикатами, елочные украшения тоже не нужны.

Как говорят в зооуголке, елки и сосны станут для животных игрушкой или полезным лакомством. Кроме того, из них создают живую изгородь и теплые подстилки в вольерах. Акция продлится всего три дня — с 12 по 14 января.

Опубликовано: 12 января 2022 г.


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