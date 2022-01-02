Чувашия получит 16 млн на субсидирование детского туризма

Федеральное агентство по туризму в 2022 году распределит между 18 регионами 500 миллионов рублей субсидий на развитие детского туризма. Об этом говорится в обнародованном распоряжении председателя правительства России Михаила Мишустина.

Средства распределят в целях софинансирования расходов, сообщает «РГ». Их получат Адыгея, Башкирия, Чувашия, Красноярский, Пермский и Ставропольский края, Белгородская, Вологодская, Калининградская, Курская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Самарская, Сахалинская, Челябинская, Ярославская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Документ вступил в силу с 1 января 2022 года.

Кстати

Как сообщили в Минэкономразвития республики, для Чувашии субсидия составит порядка 16 миллионов рублей.