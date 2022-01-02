В Моргаушском районе сотрудница администрации подозревается в служебном подлоге

СУ СКР по Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении сотрудницы администрации Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района по подозрению в служебном подлоге.

По версии следствия, в ноябре 2020 года главный специалист-эксперт администрации, исполняя обязанности главы указанного поселения, заключила договор строительного подряда на ремонт въездных ворот в деревню Иштереки. Позже, зная, что ремонтные работы подрядчиком в полном объеме не выполнены, она тем не менее подписала акт о приемке выполненных работ с указанием их стоимости, содержащий заведомо ложные сведения об их объеме. На основании этих документов на счет организации было необоснованно переведено более 52 тысяч рублей. В итоге пострадал бюджет поселения.

Напомним, ранее в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по факту нео-боснованного перечисления бюджетных денег в размере 60 тысяч рублей подрядной организации по договору о ремонте и благоустройстве территории обелиска «Вечная память Героям-односельчанам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в деревне Костеряки.

Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.