Полицейские помогли автоледи отремонтировать колеса

В Кугесях полицейские помогли женщине на ночной трассе починить два поврежденных колеса. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии. Инспекторы ДПС во время патрулирования заметили на дороге автомобиль, возле которого находилась жительница Комсомольского района с двумя детьми. Как выяснилось, в темноте иномарка влетела в яму. Лейтенант полиции Руслан Фадеев с напарником сняли поврежденные колеса, отвезли в ближайший шиномонтаж, где специалист устранил неисправность.

По словам пострадавшей, сотрудники ДПС не только решили проблему, но и помогли успокоить автоледи. Записать имён и званий женщина так и не успела, но сфотографировала автомобиль полицейских, чтобы потом найти своих спасителей и выразить им благодарность.