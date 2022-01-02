Полицейские помогли автоледи отремонтировать колеса

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Кугесях полицейские помогли женщине на ночной трассе починить два поврежденных колеса. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии. Инспекторы ДПС во время патрулирования заметили на дороге автомобиль, возле которого находилась жительница Комсомольского района с двумя детьми. Как выяснилось, в темноте иномарка влетела в яму. Лейтенант полиции Руслан Фадеев с напарником сняли поврежденные колеса, отвезли в ближайший шиномонтаж, где специалист устранил неисправность.

По словам пострадавшей, сотрудники ДПС не только решили проблему, но и помогли успокоить автоледи. Записать имён и званий женщина так и не успела, но сфотографировала автомобиль полицейских, чтобы потом найти своих спасителей и выразить им благодарность.

Опубликовано: 9 января 2022 г.


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