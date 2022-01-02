«Елка желаний-2022»: Алла Самойлова исполнила мечты сразу трех детей

Визит в республику руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой был не только деловым, но и немного сказочным. Алла Владимировна исполнила роль волшебной феи сразу для трех ребятишек, загадавших желания под Новый год.

Лиана мечтала о кукле, а Лиза загадала желание получить в подарок телевизор, чтобы смотреть музыкальные каналы в своей комнате. Девочки получили их из рук руководителя федерального ведомства в Президентском перинатальном центре, который она возглавляла несколько лет назад. Еще одна семья получит новогодний подарок, спортивный уголок, прямо дома.

Родители ребятишек, чьи мечты неожиданно сбылись, рады этому не меньше детей. Мама Лизы выразила общее настроение такими словами: «Считаю, что благотворительные акции очень важны, потому что они позволяют поверить детям в чудеса!».

Алла Владимировна отметила, что министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов грамотно организовывает медицинскую помощь особенным детям – что, по ее словам, очень большой и ответственный труд. В ответ Владимир Степанов поблагодарил Аллу Владимировну за оказанную поддержку здравоохранению Чувашии, а также отметил, что ситуация по детству и материнству в республике остаётся благоприятной.