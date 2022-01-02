Две аварии – в первый же день нового года

ДТП с выездом на «встречку» произошли в Аликовском и Канашском районах

В первый день нового года в Чувашии произошли две серьезные аварии. У села Яндоба в Аликовском районе утром столкнулись Lada Xray и Kia, сообщили в МВД по Чувашии. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada. Из-за столкновения авто погибла пассажирка Kia, шестеро человек были травмированы, среди них дети 10 и 15 лет. Пострадавших отвезли в больницы.

Поздно вечером того же дня на 29-м километре автодороги А-151 «Цивильск-Ульяновск» в Канашском районе произошло похожее ДТП с участием двух автомашин. Но тут, к счастью, обошлось без жертв. Предположительно, 37-летняя водитель Ford Fusion, двигаясь в сторону Цивильска, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Renault Duster. В результате аварии пострадали пять человек: кроме самой автоледи, также 45-летний водитель кроссовера и его пассажиры – 41-летняя женщина, 19-летняя девушка и 11-летний мальчик. С различными травмами они доставлены в больницу.

По данным МВД по Чувашии, сотрудники полиции выясняют обстоятельства обоих ДТП.