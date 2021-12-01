В Ядринском районе полицейские проводят проверку по факту пропажи голубой ели

Днем 29 декабря в отдел МВД России по Ядринскому району обратился 60-летний житель деревни Вурманкас-Асламасы. По словам сельчанина, накануне ночью в его огороде была срублена двухметровая голубая ель. Пропавшее новогоднее дерево полицейские обнаружили перед хозяйством одного из жителей этой же деревни. Ранее судимый 50-летний мужчина признался в похищении ели. Установив ее перед своим домом, он решил придать улице новогодний вид и поднять односельчанам настроение.

Как сообщает пресс-служба МВД по Чувашии, по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также устанавливается стоимость причиненного ущерба.