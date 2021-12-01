Тигр любит не только мясо, но и овощи

В предстоящую новогоднюю ночь мы будем встречать год Синего тигра. А у него свои пристрастия. Как украсить дом, елку и праздничный стол, как и в чем встречать, какие блюда приготовить, чтобы они понравились «полосатому»?

«Место силы» для елки

Тигр — размеренный и спокойный хищник даже на охоте. Поэтому и к празднику лучше готовиться без спешки и суеты — основательно, размеренно и заранее. Чтобы привлечь в дом достаток в новом году, положите перед праздником в кошелек купюру покрупнее, и лучше новую, «хрустящую». В идеале — рассчитайтесь с долгами до нового года, гордый тигр это оценит. Пусть в праздничную ночь в доме будет чисто и свежо. Тигр знает себе цену, не любит хаоса.

Как украсить дом к встрече Нового 2022 года? Главное украшение, конечно, — елка. Тигр — житель лесов, искусственная елка ему не очень понравится, и тут важно хорошо украсить ее и правильно расположить. По восточным представлениям, каждое место в доме имеет свою энергетику. Чтобы укрепить здоровье домочадцев, ставьте елку прямо в центре комнаты, где сконцентрирована жизненная энергия. Елка в восточной стороне комнаты усилит семейное благополучие. Если поставите ее в южной части комнаты, это непременно принесет общественное признание — на работе, в школе и даже в детском саду. На западной стороне елка усилит любовные чувства. А северная часть комнаты остается для укрепления финансового поля и карьеры.

И классика, и кулинарный креатив

Но главное украшение стола — это, конечно, блюда. Важно, чтобы они были не только вкусными, но и завораживали взгляд. Тигр — не просто хищник, он всеядное животное: любит пожевать траву, ест овощи и фрукты. Поэтому можно ставить на стол все любимые новогодние блюда, не переживая о своем выборе. Мясо — главная часть тигриного рациона, поэтому блюда из свинины, баранины, говядины, птицы будут очень уместны. Мясо лучше приготовить цельным куском и нарезать уже перед подачей на стол: запечь, пожарить на гриле, потушить.

Колбасная и мясная нарезка — тоже отличное блюдо для новогоднего стола, важно придать ей эстетичный вид, украсить зеленью или кусочками овощей. Канапе и другие простые закуски тоже должны быть с мясной составляющей: скажем, ломтиком буженины, паштетом, колбаской. Гарниры легкие, овощные. Овощи можно подать в сцвежем или запеченном виде, маринованными или в виде салатов. Неизменная классика тоже пойдет в дело: «Оливье», «Мимоза», «Сельдь под шубой» — все, что вы любите и чем хотите себя порадовать на празднике.

Новогодний стол не должен оставаться пустым до утра. Когда гости расправятся с закусками и горячим, пусть на столе будут хотя бы снеки, фрукты, сладости и напитки. Тигр — одиночка по натуре, поэтому шумные компании ему не по нраву. Этот Новый год лучше встречать в кругу семьи или близких друзей.

Пятьдесят оттенков синего

Тигр — гордое, изящное животное, поэтому наряд, аксессуары, прическа, макияж — все имеет значение. Выбирайте элегантные фасоны из благородных тканей: шелка, кружева, хлопка, кашемира, атласа. Кожаные и меховые изделия — неудачный вариант, как и «кошачьи» принты. Предпочтительны сдержанные оттенки, без изобилия блесток, пайеток и страз.

Поскольку мы встречаем год Синего Тигра, сине-голубая гамма считается самой благоприятной. Нежно-голубой и темно-синий — базовые цвета 2022 года — их используют в своих моделях все модные дома. Еще популярной будет серо-голубая гамма, фиолетовый, карамельный, розовый и другие теплые цвета — такие наряды и стоит выбирать к праздничной ночи.