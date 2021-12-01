Первый натиск зимы выдержали

А информирование требует неформального подхода

В оставшиеся до конца 2021 года дни необходимо поработать так, чтобы завершить все запланированное, нацелил Глава республики Олег Николаев, открывая последнее в этом году еженедельное правительственное совещание. Задачи ясны, динамика достаточно неплохая, и ее надо сохранить.

ПОРУЧЕНИЕ.

В кратчайшие сроки отработать все направления, обозначенные в ходе «прямой линии», чтобы в конце января 2022 года доложить о результатах.

Олег Николаев коснулся итогов состоявшейся на прошлой неделе его «прямой линии». И один из выводов — недостаточность информации у людей, что говорит о серьезных коммуникационных недоработка со стороны как органов местного самоуправления, так и депутатов всех уровней. Это видно по поступавшим на «линию» вопросам, по которым на местах «можно было рассказать, показать». Были, конечно, и такие, где требуется «глубокое погружение», соответствующие поручения по ним уже даны. «Я прошу в кратчайшие сроки отработать все направления, обозначенные в ходе общения, — сказал Глава республики. — И самое главное здесь — неформальный подход, чтобы люди остались удовлетворенными нашими ответами, каким образом в какие сроки те или иные вопросы будут решаться».

ПОРУЧЕНИЕ.

Местным органам власти своевременно и более оперативно реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций.

В прошедшие выходные дни зима показала свой норов сильными ветрами и морозами, что кое-где повлекло за собой перебои с подачей электричеств, газа. А в Мариинском Посаде частично сорвало крышу пятиэтажного дома. По докладу председателя ГКЧС Чувашии Олега Яковлева, отключения электроэнергии затронули 11 районов, 39 населенных пунктов, 4140 жилых домов, 11,3 тыс. человек, 3 социально значимых объекта. В ликвидации последствий стихии участвовали 15 бригад, 17 единиц техники, в основном Чувашэнерго.

В воскресенье энергоснабжение в пострадавших районах было полностью восстановлено благодаря слаженной профессиональной работе ликвидаторов ЧП.

Глава республики поблагодарил все службы за хорошую работу. В то же время сделал предупреждение главе администрации Мариинско-Посадского района Владимиру Мустаеву «за то, что лично вы реагировали намного медленней, чем руководители республиканских служб. Это недопустимо».

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Обращаюсь ко всем главам администраций: коллеги, если происходит ЧП, затрагивающее большую часть населения, надо брать ситуацию под личный контроль. Надо оперативно собрать комиссию, чтобы принять соответствующие решения. А далее поднимать вопрос на более высокий уровень. Здесь наши совместные действия, а главное — принятие мер, имеют колоссальное значение».

Глава администрации Мариинско-Посадского района Владимир Мустаев в свою очередь сообщил на планерке, что ремонтные работы в пострадавшем от стихии здании продолжаются, проводится оценка ущерба. В доме на данный момент есть тепло, электричество, вода и газ. Эвакуация людей не проводилась. А в районе с 25 декабря объявлен режим чрезвычайной ситуации.

ПОРУЧЕНИЕ..

Ускорить создание и запуск республиканской лаборатории по обеспечению качества дорожных работ.

Как использовались бюджетные ассигнования республиканского Дорожного фонда в уходящем году — об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов. Объем фонда составляет 5,8 млрд рублей — почти на 100 млн больше прошлогоднего. Кассовое исполнение на 24 декабря превысило 5,4 млрд, или 93,4%. Основные направления использования средств — ремонт и содержание дорог регионального и местного значения, на что выделено 4,7 млрд — «касса» составила 95,5%. А вот в строительстве и реконструкции исполнение только 87,2%. В текущем году отремонтировано 468,3 км автодорог, построено 7,8 км, сооружено наружное освещение более чем на 9 км.

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» объем финансирования составляет 2,7 млрд рублей. Исполнение «кассы» на 24 декабря — 2,6 млрд. Средства направляются на увеличение доли региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 48%, в границах Чебоксарской агломерации — до 73%.

Главой республики поставлена задача в рамках службы единого заказчика в дорожном хозяйстве в кратчайшие сроки создать и запустить лабораторию по обеспечению качества дорожного строительства. «Второе — в начале следующего года надо проинвентаризировать программы проектирования, проанализировать вместе с главами местных администраций, насколько они отвечают современным задачам и проблемам жителей», — подчеркнул Глава.

ПОРУЧЕНИЕ.

О передаче функций по выплате социальных пособий Пенсионному фонду проинформировать получателей в индивидуальном порядке.

Со следующего года отдельные функции по назначению и предоставлению мер социальной поддержки граждан передаются Пенсионному фонду, доложила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. Речь идет, в частности, о таких выплатах, как пособие в связи с рождением детей, не подлежащим обязательному страхованию (безработные, уволенные в связи с ликвидацией предприятия), пособие по уходу за ребенком до полутора лет, пособие женам военнослужащих, пособие пострадавшим от радиации и ряд других.

В целях реализации передачи этих полномочий между Минтрудом Чувашии и отделением Пенсионного фонда по Чувашии подписано соглашение об информационном взаимодействии в осуществлении данной акции. А Глава республики предложил проинформировать получателей пособий еще и в индивидуальном порядке. По словам министра, технически это будет возможно.

В рейтинге Минкультуры России Чувашия находится на 8-м месте по уровню использования «Пушкинской карты». Эту новость озвучила министр культуры, по делам национальностей и архивному делу Светлана Каликова, представляя отчет об итогах реализации нацпроекта «Культура» в республике. В топе культурных событий — открытие после реконструкции Чувашской филармонии. В рамках проекта модернизировано 7 библиотек, на что направлено 55 млн рублей федеральных средств. 30 млн направлено на пополнение книжного фонда. По региональному проекту развития цифровой культуры открылся виртуальный концертный зал в Ядринском районном Доме культуры. Новый кинозал заработал в новочебоксарском ДК «Химик». Особое внимание также уделялось модернизации школ искусств. С привлечением различных источников финансирования обновлено 8 таких школ.