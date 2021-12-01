Суд дал сельской администрации 6 месяцев на восстановление водоснабжения

По требованию прокуратуры суд обязал местную администрацию восстановить водоснабжение в деревне Большие Токшики Моргаушского района.

Дело в том, что водонапорные башни, раньше снабжавшие водой население деревни, оказались в нерабочем состоянии. Прокуратура потребовала, чтобы администрация Тораевского сельского поселения организовала ремонтные работы и подключила обе башни к электроснабжению. Но поскольку эти требования не были исполнены в срок, пришлось обращаться в суд, который обязал администрацию поселения осуществить технологическое присоединение к электросетям двух водонапорных башен, а также организовать централизованное водоснабжение граждан, проживающих в деревне Большие Токшики, в течение 6 месяцев со дня вступления судебного решения в законную силу.