Суд дал сельской администрации 6 месяцев на восстановление водоснабжения

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По требованию прокуратуры суд обязал местную администрацию восстановить водоснабжение в деревне Большие Токшики Моргаушского района.
Дело в том, что водонапорные башни, раньше снабжавшие водой население деревни, оказались в нерабочем состоянии. Прокуратура потребовала, чтобы администрация Тораевского сельского поселения организовала ремонтные работы и подключила обе башни к электроснабжению. Но поскольку эти требования не были исполнены в срок, пришлось обращаться в суд, который обязал администрацию поселения осуществить технологическое присоединение к электросетям двух водонапорных башен, а также организовать централизованное водоснабжение граждан, проживающих в деревне Большие Токшики, в течение 6 месяцев со дня вступления судебного решения в законную силу.

Опубликовано: 27 декабря 2021 г.


Читайте также:

Прокуратура потребовала от администрации Канаша ликвидировать несанкционированные свалки
Конституционный суд РФ защитил мелкий бизнес, который законно нанимает на работу приезжих
Прокуратура оспорила ряд договоров с коммунальщиками
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
Подрядчики не спешат исполнять госконтракты и обманным путем получают бюджетные деньги
Бракованные смартфоны не всегда удается вернуть продавцу
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
17-летний виновник смертельного ДТП отправится в воспитательную колонию

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.