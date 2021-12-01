В Яльчикском районе пресечены факты «серой» занятости

Установлено, что два индивидуальных предпринимателя приняли на работу в продуктовые магазины, что в селах Яльчики и Большая Таяба, продавцов-кассиров без оформления трудового договора и соответствующего приказа. Сведения о приеме на работу этих граждан в трудовую книжку также не вносились, информация об их стаже и заработке в Пенсионный фонд не представлялась. В связи с выявленными нарушениями в отношении индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушения трудового законодательства, возбуждены дела об административном правонарушении (уклонение от оформления трудового договора). По результатам рассмотрения дел виновные лица оштрафованы на 5 тысяч рублей каждый.