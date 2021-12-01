По улицам Санкт-Петербурга начал курсировать праздничный «ДедМоробус»

Яркий ретро-автобус, украшенный гирляндами и еловыми ветками, уже не первую зиму выходит в предпраздничные рейсы, пишет «РГ». Как рассказали в одной из петербургских туристических компаний, этот вид общественного транспорта перевозит исключительно новогодних героев. Его пассажиры — целый оркестр Дедов Морозов и их помощники Елка и Петрушка. Они останавливаются на улицах, исполняют праздничную музыку, дарят гостинцы и с удовольствием фотографируются с прохожими.

«ДедМоробус» будет двигаться по маршруту от торгового центра «Галерея» до Дворцовой площади каждый день до 30 декабря с 16 до 21 часа.

Автобус для Дедов Морозов выкрашен в белые и красные цвета, а его крыша декорирована хвойными ветками, гирляндами, елочными шарами и коробками с подарками.