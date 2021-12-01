Треть россиян были не в курсе, что 31 декабря — выходной

Проведенный в начале декабря сервисом Работа.ру опрос показал: почти треть россиян к тому времени еще не была в курсе, что 31 декабря в стране объявили выходным днем.

При этом 25% респондентов отметили, что и раньше никогда не работали в последний день декабря, еще 19% не работали периодически. В этом году на работу 31 декабря в обычном режиме выйдут 15% опрошенных. Большинство из них — 80% — трудятся в области ритейла (розничной торговли. — Прим. ред.) Еще 11% отработают неполный день — 68% из них заняты на транспорте.

Те, кто не пойдут в последний день года на работу, будут готовить праздничный стол (45%), отдохнут (29%), устроят уборку (23%), украсят квартиру (15%). А нерасторопные граждане — их оказалось 11% — пойдут 31 декабря закупать подарки.

КСТАТИ О том, что 31 декабря 2021 станет выходным днем, Минтруд России объявил еще в июне. При этом в наступающем году этот выходной не предусмотрен — последний день декабря 2022 года и так выпадает на субботу. Пока в России регионы сами решают, работать в этот день или нет, хотя такую идею публично одобрял и Президент, и другие представители власти.