Число волонтеров в Чувашии увеличилось

Вовремя помочь — бесценно

Месяц назад в Чебоксарах прошел Республиканский форум добровольцев «Доброфорум». А на днях состоялось заседание Совета по развитию добровольчества при Главе Чувашии. Символично, что после общения с представителями волонтерского движения Олег Николаев принял участие в открытии Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» в Чувашии.

Здравоохранение, образование, социальная поддержка населения, культура, спорт, охрана окружающей среды — это неполный список тех направлений, где добровольческое движение динамично развивается. В прошлом году в республике насчитывалось порядка 50 тысяч волонтеров, в этом их количество составило почти 65 тысяч человек. Всего в Чувашии зарегистрировано 7 крупных добровольческих объединений.

«Волонтерство очень бурно развивается. На сегодняшний день оно приобрело мощное движение и изо дня в день набирает обороты. Это демонстрирует и количество волонтерских организаций, которые действуют на территории республики, и количество людей, которые на постоянной основе вовлечены в волонтерскую деятельность. При этом у нас очень много людей, которые не зарегистрированы, но также фактически осуществляют добровольческую деятельность на постоянной основе», — отметил Олег Николаев.

При этом добровольцы быстро реагируют на складывающуюся в республике ситуацию. Доказательством этому служит объединение усилий всех существующих волонтерских объединений в условиях бушующей уже второй год новой коронавирусной инфекции. Например, волонтеры-медики наравне с медицинскими сотрудниками оказывают помощь в больницах.

А волонтеры регионального штаба помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса «Мы вместе» помогают в приобретении продуктов и лекарств, оплате коммунальных услуг маломобильным людям и пенсионерам.

Учитывая, что уходящий год был объявлен в Чувашии Годом памяти трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, Глава республики по достоинству оценил вклад добровольцев в проведение связанных с этим мероприятий. Поэтому в преддверии 2022 года — Года выдающихся земляков, Олег Николаев выразил уверенность, что волонтеры и в этот раз не останутся в стороне. «То, что мы смогли сделать в этом году, мы не просто продолжим в будущем году, а найдем новые составляющие, которые также будут важны для республики», — подчеркнул руководитель региона.

На заседании Совета по развитию добровольчества была помимо прочего затронута тема проведения информационной кампании по продвижению волонтерства. Директор Центра молодежных инициатив, руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества в Чувашии Юлия Аланова рассказала, что в июле 2021 года было проведено два социологических исследования о потенциале развития волонтерского движения. Опрос показал, что более 50% опрошенных граждан, не вовлеченных в волонтерство, не планировали этим заниматься, но имеют возможности и желание помогать тем, кто нуждается в помощи. Люди просто не знают, где они могут применить свои силы.

В столице республики встречается информация о волонтерских проектах на билбордах, остановочных пилонах, информационных стендах. Директор Центра молодежных инициатив выразила надежду, что такая практика будет продолжена и в следующем году, а к информационной кампании присоединятся и другие муниципалитеты. Олег Николаев поддержал эту идею, и вопрос о предоставлении волонтерам бесплатных площадей для размещения информации об их деятельности будет обговорен с руководителями всех муниципалитетов республики.

Также волонтеры предложили создать определенный центр, где могли бы размещаться молодежные организации. Глава республики считает возможным открыть в Чебоксарах на базе одного из учреждений культуры дополнительную площадку для общения и реализации творческих идей волонтеров и молодежных общественных движений в целом.