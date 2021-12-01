Дебют с серьезными амбициями

Волейбольная мужская сборная Чувашии в лице команды «Чувашия-ЧГАУ» уже в первый год существования клуба борется за медали чемпионата России первой лиги — открытого чемпионата ПФО. В дебютных матчах подопечные Павла Паршина дома обыграли команды «Динамо» (Киров) и «СШ Академия» (Пермь), сообщили в региональном Минспорта. А на днях наши волейболисты с ответным визитом приехали в Киров и победили со счетом 3:1. Также команда на выезде обыграла коллектив «СШ № 34–Витязь» из Уфы.