Зимние каникулы начнутся досрочно и продлятся дольше обычного

В пятницу на очередном республиканском Оперштабе по коронавирусу Глава Чувашии Олег Николаев предложил региональному Минобру рассмотреть такую возможность.

Причина — в детских садах и школах растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей. В некоторых регионах уже пересматривают сроки каникул, заметил Олег Николаев. По его словам, за счет увеличения каникул можно растянуть проведение новогодних праздников в школах и детских садах.

В понедельник на еженедельной планерке в Доме правительства решение о продлении школьных каникул окончательно утвердили. «Эпидемиологическая обстановка в школах республики остается довольно сложной, — сообщил руководитель Минобразования республики Дмитрий Захаров. — Ковидом болеют 88 сотрудников образовательных учреждений и школьников. На карантин ушли одна школа в Яльчикском районе и 51 класс. Более напряженная ситуация по ОРВИ и ОРЗ: болеющих учеников уже свыше 10,5 тысячи. Из-за чего 90 классов были отправлены на карантин».

Изучив опыт соседних регионов, а также практику продления школьных каникул осенью (благодаря которой в сложный для республики период удалось разорвать цепочку заболеваний учащихся), ведомство предложило продлить зимний отдых школьников до двух недель, начиная с 27 декабря до 9 января нового года. Возобновятся занятия с 10 января.

Сертификат в законе

На Оперштабе Глава Чувашии вынес на обсуждение принятый Госдумой России в первом чтении законопроект о едином сертификате вакцинации при посещении общественных мест и в транспорте. Ожидается, что закон заработает в конце января — в феврале следующего года. Это время, пока документ не вступил в законную силу, руководитель республики порекомендовал использовать для вакцинации, чтобы спокойно передвигаться и посещать общественные места. «Это будет уже федеральная норма. И действовать она будет не потому, что мы хотим или нет, это будет обязательно для всех», — подчеркнул Олег Николаев. И добавил: «При этом я прошу не давить этим фактором, а объяснять людям необходимость прививок».

На прошлой неделе вступили в силу изменения в Постановление главного санитарного врача республики в Чувашии о дополнительных категориях граждан, для которых вакцинация обязательна. Теперь в списке — люди старше 60 лет, студенты техникумов и вузов старше 18 лет, а также лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением). Глава Чувашии поручил в случае необходимости перенаправлять пункты вакцинации, особенно мобильные, в учебные заведения. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская напомнила: до 17 января те, кто включен в перечень, должны привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 17 февраля — вторым компонентом. Если к этому времени прививки не будет, невакцинированных вправе отстранить от работы или перевести учиться дистанционно.

В больницах становится свободнее

По данным и.о. министра здравоохранения Чувашии Алексея Кизилова, в республике по сравнению с предыдущей неделей немного снизилось число заболевших коронавирусной инфекцией. Больницы постепенно выходят из режима ковид-госпиталей. В течение двух недель в плановый режим работы перейдет противотуберкулезный диспансер. С пятницы там перестали госпитализировать пациентов с коронавирусом, для лечения которых в учреждении развернули 95 коек. Отмечают снижение пациентов и во Второй городской больнице, Канашской, Красночетайской и Алатырской районных больницах. Вместе с тем при необходимости, отметил Кизилов, в лечебных учреждениях Чувашии готовы в течение двух-трех суток открыть более 2300 коек.

Как заметил Алексей Кизилов, медицинские организации обеспечены лекарственными препаратами вплоть до середины февраля. С кислородом для пациентов на ИВЛ тоже все стабильно — в среднем расходуется около 20 тонн в сутки. В достатке имеются и вакцины. Их хватает для всех жителей республики, кому необходима вакцинация. А это по плану — 80% взрослого населения, более 760 тысяч человек. Всего к концу прошлой недели прививку в Чувашии сделали 513718 человек, это 68% от плана. Более 153 тысяч из них — люди старше 60 лет. План в этой категории — 90%, чтобы достичь его, должны вакцинироваться еще около 95 тысяч человек. Делают прививки и иностранцам, вакцину получили уже около 900 человек.

А телефон с куар-кодом даже не включен…

В общепите, розничной торговле и сфере услуг, по информации вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, доля вакцинированных работников превысила требуемые 80%. За две недели улучшилась ситуация в магазинах федеральной торговой сети «Пятерочка». На последнем Оперштабе, напомним, Глава Чувашии Олег Николаев призвал к ответу руководство сети за невысокую долю вакцинированных сотрудников. Сейчас там все в пределах нормы.

Но к крупным торговым центрам вопросы остались. Как подметил Олег Николаев, часто проверка QR-кодов при входе проходит формально: «Порой только вид делается, а на деле телефоны даже не включены». Накануне Нового года потоки покупателей возрастают и такое наплевательское отношение к ограничительным мерам может дорого обойтись.

В ТЕМУ Глава Чувашии Олег Николаев распорядился обеспечить экспресс-тестами на коронавирус участников мероприятий, которые будут проводиться в канун Нового года органами государственной власти и органами местного самоуправления республики. Заместитель министра здравоохранения Алексей Кизилов проинформировал, что предварительно планируется закупить экспресс-тесты (ИХА) на 50 тысяч исследований. На эти цели определена сумма в размере 10,7 млн рублей.

Руководитель республики попросил Минэкономразвития усилить контроль за соблюдением всех требований в торговых центрах, а в случае пренебрежения ими — смело принимать жесткие меры. «Крупные торговые центры при введении каждой новой меры ограничения громко заявляют о необходимости начала работы, способности выполнять любые меры предосторожности и неукоснительно их соблюдать. Каждый раз говорим об этих вещах, но на стадии реализации, к сожалению, отмечаем, что возникает много вопросов. Это не здорово», — сказал Глава республики.

А министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина обратила внимание, что за последнюю неделю почти вдвое увеличилось число нарушителей режима самоизоляции. «Давайте реагировать, — попросил Олег Николаев ответственные ведомства. — Если мы просто получаем эту информацию, кладем в папку и забываем, то смысл в этой работе небольшой».

QR-код за антитела

На прошлой неделе вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова заявила о выдаче QR-кодов для неофициально переболевших COVID-19. Для этого нужно будет сдать тест на антитела. Решение прокомментировал Глава Чувашии Олег Николаев:

«На территории Чувашской Республики мы в целом технологически и организационно готовы запустить хоть сегодня процесс генерации QR-кодов для людей, которые имеют антитела. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила: важен будет сам факт наличия антител к коронавирусу, а не их количество. Наличие антител будет являться основанием для генерации QR-кода, который будет действовать полгода. Но более знаковая вещь — это то, что если будет принято федеральное решение, очевидно будет решен и вопрос финансирования, потому что анализы, которые надо будет обязательно сдать в определенных лабораториях — это расходы. Это главный фактор, который сдерживал нас от запуска этой программы. И, очевидно, решение федерального правительства, скорее всего, будет обеспечено финансированием. Это очень хорошая новость и мы, несомненно, ждем этого и в любой момент готовы запустить этот процесс».

КСТАТИ

С начала эпидсезона зарегистрировано 19 случаев гриппа, 11 из них — на прошлой неделе. «Это свидетельствует о том, что у нас не только ковид на повестке дня, грипп тоже начал себя проявлять», — отметила руководитель Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская. По ее словам, в некоторых муниципалитетах прививочная кампания против гриппа проводится не на должном уровне. В Козловском районе, например, план выполнен всего на 21%, в Новочебоксарске — на 36%.

Ожидается, что Федеральный закон о едином сертификате вакцинации при посещении общественных мест и в транспорте заработает в конце января — в феврале следующего года.

По данным Минздрава, дефицита вакцин в республике нет.

Фото Олега Мальцева