В Чебоксарском районе до конца года откроются 6 новых ФАПов

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

До конца года в одном только Чебоксарском районе в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения будут достроены шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов. Два из них в деревнях Аркасы и Шинерпоси введут в эксплуатацию уже 18 декабря. Также до конца года откроют свои двери ФАПы в населенных пунктах Хурынлых и Ырашпулых, в которых ранее фельдшерско-акушерских пунктов не было. Кроме того, в ближайшее время введут в строй Корак-Чурачикский и Икковский модульные ФАПы, — взамен старых объектов, уже не соответствующих современным требованиям.

 

Опубликовано: 16 декабря 2021 г.


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