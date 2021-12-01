В Чебоксарском районе до конца года откроются 6 новых ФАПов

До конца года в одном только Чебоксарском районе в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения будут достроены шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов. Два из них в деревнях Аркасы и Шинерпоси введут в эксплуатацию уже 18 декабря. Также до конца года откроют свои двери ФАПы в населенных пунктах Хурынлых и Ырашпулых, в которых ранее фельдшерско-акушерских пунктов не было. Кроме того, в ближайшее время введут в строй Корак-Чурачикский и Икковский модульные ФАПы, — взамен старых объектов, уже не соответствующих современным требованиям.