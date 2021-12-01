Детям микрорайона «Соляное» вернули школьный автобус

Дали, отобрали, вернули

Школьники штурмуют маршрутку, набиваясь в салон вопреки всем нормам безопасности. Эти кадры месячной давности, снятые мамами учеников и выложенные в социальных сетях, сегодня все юные пассажиры и их родители хотят поскорее забыть. Тогда в дело вмешалась прокуратура республики и начала выяснять причину такого вопиющего способа доставки школьников на занятия.

…Своей школы в «Соляном» нет, на уроки мальчишки и девчонки добирались на общественном транспорте. И как же радовались и дети, и взрослые, когда три года назад в «Соляное» приехал школьный автобус. «Спешат с утра на желтенький «пазик», отправляющийся в 33-ю школу, мальчишки и девчонки из дальнего микрорайона «Соляное», — писала тогда «Советская Чувашия». — По словам местных жителей, рейсовый автобус из-за проблем в «Чувашавтотрансе» перестал ходить, а вечно спешащие маршрутки вряд ли можно назвать надежным транспортом для школьников, особенно младших».

Но потом школьный автобус в «Соляное» ходить перестал — его, как выяснилось, перебросили на другие «объекты». И дорога в школу, по трудности своей, снова стала чем-то напоминать легендарный «ломоносовский» путь к знаниям. Запихивать в общественный транспорт детей приходилось чуть ли не коленками. Почему ни разу набитую школьниками маршрутку не остановили сотрудники ГИБДД — сегодня сказать сложно.

Решая проблему школьного автобуса для отдаленного городского микрорайона, сотрудникам прокуратуры пришлось жестко поговорить с поставщиком и потребовать исполнения контракта на поставку спецавтобусов. Сложные разговоры состоялись и в кабинетах столичных чиновников. И вот появились первые пресс-релизы о скором появлении школьного транспорта и в «Соляном», и в других микрорайонах города. В начале декабря торжественное построение и раздача автобусов состоялись на площади Республики. Некоторое время ушло на решение технических и правовых аспектов запуска транспорта в эксплуатацию. А 10 декабря в микрорайон «Соляное» пришел, наконец, новенький школьный микроавтобус «Форд Транзит».

Сегодня он совершает два рейса и довозит ребят от остановки «Элеватор» до ворот школ № 23, 30 и 33. Как сообщают в управлении образования администрации Чебоксар, во время поездки детей сопровождают специалисты образовательных учреждений. Автотранспорт для перевозки детей оснащен всеми необходимыми средствами безопасности: системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографом, проблесковыми маячками, ремнями безопасности и ограничителем скорости.

КСТАТИ

Кроме автобуса для «Соляного», управлению образования администрации города Чебоксары переданы еще четыре школьных автобуса «Форд Транзит», рассчитанные на 21 пассажира. «Данные автобусы будут направлены на открытие новых маршрутов в микрорайон «Садовый», а также на замену автобусов, подлежащих списанию в связи с истечением срока службы», — сообщила и.о. начальника управления образования Елена Сахарова.