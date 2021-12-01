В Чувашии с фейками о прививках борются просвещением

В результате антипрививочной пропаганды люди становятся все агрессивней. Так, в ответ на просьбу надеть маску москвич Сергей Глазов расстрелял персонал и посетителей МФЦ — за то, что «верят в коронавирус». Погибли два человека, ещё четверо (в их числе девочка 10 лет) были ранены. Общественники обеспокоены и предлагают бороться с фейковой информацией о COVID-19 и вакцинации.

Мракоборцы хотят жаловаться Дурову

Одной из площадок, где сложнее всего бороться с фейковой информацией, остаётся мессенджер Telegram, где активно действуют множество антипрививочных сообществ, считают авторы интернет-проекта «Мракобороец». Они написали петицию в адрес основателя Тelegram Павла Дурова с призывом усилить борьбу с распространением фейковой информации о пандемии коронавируса в мессенджере https://t.me/againstdark. В ней предлагают ввести в Тelegram простой и понятный механизм отправки жалоб на антиваксерскую пропаганду и ложную информацию о ковиде.

Напомним, проект «Мракоборец» уже две недели ведёт борьбу с антипрививочной пропагандой в социальных сетях. В результате были заблокированы несколько наиболее агрессивных сообществ, распространяющих такие сведения.

Ковидный ликбез

С фейковой информацией о вакцинации от коронавируса борются и в Чувашии. При этом в регионе пошли по пути максимальной открытости и сделали ставку на разъяснительное направление.

Так, недавно с просветительскими целями «красную зону» ковидного госпиталя посетил корреспондент «СЧ», руководитель проекта «Антидилер» и сторонник вакцинации Альберт Ильин.

«Нам важно донести до людей железобетонные факты, с которыми надо считаться и которые надо осознать. Один из самых важных — вакцина не дает 100-процентной гарантии от заражения COVID-19, но она серьезно облегчает течение болезни. Все, кто привит, я в этом убедился лично, даже если и заболевают, то не задыхаются в реанимации, а переносят болезнь в более легкой форме», — рассказал он широкой общественности в соцсетях и в СМИ после визита в ковидарий.

В Чувашии посетить «красные зоны» коронавирусных стационаров в просветительских целях предложили и антиваксерам. С такой инициативой в поддержку московских коллег выступили Глава республики Олег Николаев и группа чувашских врачей.

«Антипрививочные настроения есть, от них никуда не денешься… Органы власти нацелены на то, чтобы перенастроить антипрививочные настроения. И наши врачи по примеру врачей из Москвы и других регионов пригласили антипрививочников посетить «красные зоны», — рассказал руководитель региона.

Пока никто из антипрививочников не откликнулся, но предложение остается в силе, обратил внимание Николаев. «Я думаю, что чем больше мы будем рассказывать, показывать, убеждать, тем быстрее мы достигнем плановых цифр по иммунитету», — сказал он.