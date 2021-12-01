В Чувашии прошел первый конкурс профмастерства PR-специалистов

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
За несколько минут мозгового штурма специалисты пресс-служб придумали множество любопытных проектов по продвижению республики.

Кто работает, тот и побеждает

Без специалистов по связям с общественностью (PR-специалистов) сегодня не обходится, пожалуй, ни одна государственная структура или крупная частная компания. Лучших в своем деле в пятницу определили в республиканском конкурсе профессионального мастерства «PRофи-21». В Чувашии он прошел впервые. Как уже сообщала «СЧ», идею его проведения еще летом, 28 июля, в День PR-специалиста, предложил Глава Чувашии Олег Николаев.
В финал профессиональных соревнований, состоявшийся в центре «Мой бизнес», пробились 32 специалиста по связям с общественностью Чувашии. Это не только пиарщики, но и маркетологи, пресс-секретари различных компаний, учреждений, министерств, ведомств, районных администраций. Всего же на конкурс было подано 79 заявок. В заочном этапе конкурсанты должны были подготовить видеоприветствие на тему «Я — специалист по связям с общественностью. Зачем мне такая работа?», представить реализованные проекты в области связей с общественностью и пройти онлайн-тестирования на знание теории.

Из сухого отчета нужно написать понятный пресс-релиз.

Но самое интересное участников ждало в финале. В течение почти целого дня они выполняли самые разные задания, с которыми, по сути, ежедневно сталкиваются в своей работе — придумать PR-проект, написать пресс-релиз, разобрать PR-кейс, то есть отреагировать на ту или иную ситуацию из реальной жизни.
Оценивали финалистов федеральные эксперты — признанные профессионалы в области связей с общественностью. Это руководители редакций региональных новостей информагентств ИТАР-ТАСС и «Россия сегодня» Андрей Цицинов и Юлия Оглоблина, руководитель Мастерской новых медиа (РСВ-Диалог) Михаил Канавцев, представитель некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» Ольга Медникова и другие эксперты. В жюри вошел и заведующий кафедрой журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова, «легенда» чувашской журналистики, как его представили на конкурсе, Анатолий Данилов. Возглавил экспертную комиссию первый вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Олег Полетаев.

Перед разбором пресс-релиза и PR-кейса участники волновались, как на экзамене.

Глава республики Олег Николаев направил конкурсантам свое видеоприветствие. «Все вы — уже победители, — обратился он к участникам. — Уверен, конкурс можно рассматривать как подтверждение того, что в республике сформировано и действует целостное профессиональное сообщество пресс-секретарей, специалистов по связям с общественностью, PR-менеджеров и многих других. Все вы объединены любовью и верностью к выбранной профессии. Сегодня, когда стоят сверхактуальные цели выстраивания и укрепления действенных коммуникаций между обществом, публичной властью и организациями, реализации прав граждан на получение информации, формирования и продвижения положительного образа республики, сложно переценить вашу роль. Сделать Чувашию успешным, процветающим и заметным для всей России регионом — посильная задача, но не без вашего, коллеги, участия!».

Идею нужно было не только предложить, но и презентовать экспертам.

«Большим делом» назвал начинание республики и Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. Он вышел на связь с залом по видеосвязи. По его словам, в Чувашии впервые в стране проходит столь масштабный региональный конкурс для коммуникаторов, и этот опыт распространят на всю страну. «И то, что Глава республики лично поддерживает этот конкурс, и то, что его организует пресс-служба Главы региона, говорит о том, что этому вопросу в Чувашии уделяется большое внимание, может быть, больше, чем в некоторых других регионах, и это конкурентное преимущество республики», — отозвался он. В Российской ассоциации по связям с общественностью с радостью поддержали проведение конкурса — не случайно в Чебоксары лично прибыл вице-президент организации Олег Полетаев…

Придумать бренд республики…

 

Конкурс для пиарщиков — сродни многоборью в спорте — сравнил один из членов жюри, преподаватель ряда московских вузов, в том числе журфака МГУ имени М.В. Ломоносова, Андрей Цицинов От участников требовалось показать себя в самых разных ситуациях. И первое испытание — работа в группах. Разбившись на четверки, участники придумывали проекты по продвижению имиджа и брендов Чувашии. Причем использовать уже имеющиеся запрещалось.

Когда такая концентрация творческих сил, идеи льются рекой.

Насколько удалось это пиарщикам — судите сами. Так, участники группы «16 человек» предложили продвигать Чувашию под брендом родины Чапаева: открыть фирменный магазин мерча с символикой комдива, использовать знаменитые усы в арт-объектах, а образ — в соцсетях… А на узнаваемые — танцующие фонтаны в Чебоксарах проецировать голограммы по страницам истории республики. Была выдвинута и идея брендировать транспорт и выпускаемые в Чувашии тракторы в государственных цветах республики — по примеру расписанного под гжель танка, представленного этим летом в парке «Патриот». Еще одна задумка — разработать туристический маршрут «Чебоксары — Мариинский Посад — Козловка» под хэштегом #Душа Чувашии. По мнению представителей другой команды, «Сила сувар», главное в продвижении республики — эмоции и впечатления. Поэтому нужно привлекать гостей региона различными фестивалями традиций с «живым» участием: вышить узор, сварить чувашское пиво, побывать на национальной свадьбе. Прозвучали также идеи позиционировать республику как место силы, родину альтернативной энергетики (фразу «солнечная Чувашия», наверное, уже знают везде в России) и столицу велотуризма.

…и написать пресс-релиз за 10 минут

 

Если в первом задании нужно было уметь работать в команде, то в следующем рассчитывать пришлось только на себя. Каждому участнику предстояло в экстремально сжатые сроки (всего 10 минут) написать пресс-релиз на основе справочных материалов и представить его на суд экспертам. Сложность задания состояла в том, что темы для большинства конкурсантов оказались совершенно незнакомыми, «не из их области». Эксперты оценивали все: хорошо ли читается текст, понятен ли он, достигает ли своей цели…
А заключительным этапом конкурса стал разбор PR-кейса. Участники по одному заходили в комнату переговоров, выбирали билет, как на экзамене, и на примере конкретных рабочих ситуаций предлагали экспертам свое решение. Причем времени на ответ почти не было: отреагировать на ту или иную проблему нужно было мгновенно. Например, рассказать о своих действиях как PR-специалиста в случае падения уровня доверия к руководителю ведомства или во время какой-то чрезвычайной ситуации.
По признанию участников, это задание оказалось едва ли не самым сложным. Ведь оценивалась не столько правильность ответа, сколько умение сконцентрироваться в нужный момент, не растеряться, подстроиться к обстоятельствам. «В своей работе я никогда еще не сталкивалась с низким уровнем доверия — для меня эта ситуация была новая, — поделилась впечатлениями специалист по связям с общественностью республиканской психиатрической больницы Екатерина Куприна. — Больше я слушала экспертов, чем они меня. В этом конкурсе мне было важно проверить себя. И теперь я понимаю, где есть пробелы. Эксперты точно и емко давали разъяснения». На конкурс Екатерина, кстати, предложила конкретный проект по продвижению своего учреждения, его цель — своевременное обращение за психологической и психиатрической помощью.
А вот начальнику отдела информации и общественных связей МВД по Чувашии Олегу Ашнину пришлось написать пресс-релиз об оплате из бюджета пригородных железнодорожных перевозок, и — согласно заданию кейса — презентовать на федеральном уровне Год выдающихся земляков в Чувашии. «Вначале вроде бы трудно, а потом понимаешь, что любой пресс-релиз строится на определенных законах и быстро и просто на самом деле пишется», — рассказал он.
Выявить победителей, как позже признались члены жюри, было непросто. Из-за этого подведение итогов конкурса даже немного затянулось. «Вы даже не представляете, как мы за некоторых из вас болели, переживали и просто бились, — рассказала руководитель редакции региональных новостей информагентства «Россия сегодня» Юлия Оглоблина. — Со многими из вас мне лично было очень приятно познакомиться. Поскольку журналистам приходится общаться с пиарщиками, думаю, со многими из вас мы еще где-то пересечемся. Очень здорово, что такие люди, как вы, сопровождают работу в регионе. У многих из вас были довольно сложные кейсы, мне было очень приятно видеть, что все без исключения отнеслись к ним неравнодушно. Эти качества — небезразличие к теме, ситуации, готовность помочь, найти информацию — очень ценятся».
А начальник отдела общественных связей АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» Ольга Медникова вполне ясно обозначила: дефицит профессионалов в этой сфере есть даже в Москве, так что у региональных специалистов есть хорошие перспективы для дальнейшего роста.

ПОБЕДИТЕЛИ

в категории «Органы исполнительной власти»:

Анна Иванова, УФСИН России по Чувашии

в категории «Органы местного самоуправления»:

Олеся Иванова, администрация Новочебоксарска

в категории «Бизнес, подведомственные учреждения»:

Галина Титарчук, Центр управления регионом Чувашии. 

МНЕНИЯ
НАТАЛЬЯ АЛЬГЕШКИНА,
менеджер по коммуникациям и событийным проектам Чувашского отделения ПАО Сбербанк:

— Каждому человеку очень важно не костенеть в своей профессии, а поскольку в нашей службе, как правило, работает один-два специалиста, соревновательного эффекта обычно нет. Поэтому можно просто остановиться в своем развитии. А такие конкурсы всегда открывают новые горизонты, начинаешь по-новому смотреть на себя.

ГАЛИНА ТИТАРЧУК, редактор ЦУР Чувашии:

— Конкурс проводится впервые, и всегда интересно попробовать себя в чем-то новом. Посмотреть, кто в этой специализации у нас в республике представлен. Я в этой отрасли, можно сказать, еще первые шаги делаю: работаю второй год, и мне интересно поучиться у коллег. Задания очень интересные, почти как в полевых, боевых, реальных условиях.

ОЛЕСЯ ИВАНОВА,
заведующий сектором пресс-службы администрации города Новочебоксарска:

— Приятно было поработать с такими маститыми членами жюри — они задавали правильные вопросы, было приятно даже просто слушать. Участие в этом конкурсе — это колоссальный опыт, небольшая встряска. Наша работа сложна тем, что PR-специалист первым сталкивается со всеми проблемами, реакцией людей, порой, не всегда приятной. И ты как профессионал должен своими словами разрулить, успокоить, сделать так, чтобы тебе поверили. И вот это самое сложное — чтобы тебе доверились и поверили. Потому что то, как скажешь ты, так и будет воспринимать общественность.

НАТАЛЬЯ ЯШИНА,
руководитель центра коммуникаций ЧГУ имени И.Н. Ульянова:

— Этот опыт однозначно пригодится. Во время разговора с экспертами нужно было максимально собраться, выдать все свои знания и опыт, предложить каналы коммуникации, которые помогут решить кейс.

МИХАИЛ КАНАВЦЕВ,
руководитель Мастерской новых медиа (РСВ-Диалог):

— То, что делается сейчас в Чувашии — очень важный шаг. Информационное поле определяет направление мышления каждого гражданина в стране. Да, участникам конкурса есть, куда расти. Общий уровень пресс-секретарей — все-таки не очень высокий. Очень круто, что конкурс дал ребятам возможность познакомиться. Если эту историю пускать на уровень школы, чтобы ориентировать ребят в эту уважаемую теперь региональными властями профессию, думаю, это очень хорошее начинание.

Опубликовано: 6 декабря 2021 г.


Читайте также:

Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
Перепись населения обрела свой талисман
Канашский школьник победил в олимпиаде по программированию
Стартовал фотоконкурс "Дети России - 2020"
В Чувашии подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года»
Сотрудник "Газпрома" из Чувашии стал финалистом Международного литературного конкурса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.