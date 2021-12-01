В Чувашии прошел первый конкурс профмастерства PR-специалистов

Кто работает, тот и побеждает

Без специалистов по связям с общественностью (PR-специалистов) сегодня не обходится, пожалуй, ни одна государственная структура или крупная частная компания. Лучших в своем деле в пятницу определили в республиканском конкурсе профессионального мастерства «PRофи-21». В Чувашии он прошел впервые. Как уже сообщала «СЧ», идею его проведения еще летом, 28 июля, в День PR-специалиста, предложил Глава Чувашии Олег Николаев.

В финал профессиональных соревнований, состоявшийся в центре «Мой бизнес», пробились 32 специалиста по связям с общественностью Чувашии. Это не только пиарщики, но и маркетологи, пресс-секретари различных компаний, учреждений, министерств, ведомств, районных администраций. Всего же на конкурс было подано 79 заявок. В заочном этапе конкурсанты должны были подготовить видеоприветствие на тему «Я — специалист по связям с общественностью. Зачем мне такая работа?», представить реализованные проекты в области связей с общественностью и пройти онлайн-тестирования на знание теории.

Но самое интересное участников ждало в финале. В течение почти целого дня они выполняли самые разные задания, с которыми, по сути, ежедневно сталкиваются в своей работе — придумать PR-проект, написать пресс-релиз, разобрать PR-кейс, то есть отреагировать на ту или иную ситуацию из реальной жизни.

Оценивали финалистов федеральные эксперты — признанные профессионалы в области связей с общественностью. Это руководители редакций региональных новостей информагентств ИТАР-ТАСС и «Россия сегодня» Андрей Цицинов и Юлия Оглоблина, руководитель Мастерской новых медиа (РСВ-Диалог) Михаил Канавцев, представитель некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» Ольга Медникова и другие эксперты. В жюри вошел и заведующий кафедрой журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова, «легенда» чувашской журналистики, как его представили на конкурсе, Анатолий Данилов. Возглавил экспертную комиссию первый вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Олег Полетаев.

Глава республики Олег Николаев направил конкурсантам свое видеоприветствие. «Все вы — уже победители, — обратился он к участникам. — Уверен, конкурс можно рассматривать как подтверждение того, что в республике сформировано и действует целостное профессиональное сообщество пресс-секретарей, специалистов по связям с общественностью, PR-менеджеров и многих других. Все вы объединены любовью и верностью к выбранной профессии. Сегодня, когда стоят сверхактуальные цели выстраивания и укрепления действенных коммуникаций между обществом, публичной властью и организациями, реализации прав граждан на получение информации, формирования и продвижения положительного образа республики, сложно переценить вашу роль. Сделать Чувашию успешным, процветающим и заметным для всей России регионом — посильная задача, но не без вашего, коллеги, участия!».

«Большим делом» назвал начинание республики и Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. Он вышел на связь с залом по видеосвязи. По его словам, в Чувашии впервые в стране проходит столь масштабный региональный конкурс для коммуникаторов, и этот опыт распространят на всю страну. «И то, что Глава республики лично поддерживает этот конкурс, и то, что его организует пресс-служба Главы региона, говорит о том, что этому вопросу в Чувашии уделяется большое внимание, может быть, больше, чем в некоторых других регионах, и это конкурентное преимущество республики», — отозвался он. В Российской ассоциации по связям с общественностью с радостью поддержали проведение конкурса — не случайно в Чебоксары лично прибыл вице-президент организации Олег Полетаев…

Придумать бренд республики…

Конкурс для пиарщиков — сродни многоборью в спорте — сравнил один из членов жюри, преподаватель ряда московских вузов, в том числе журфака МГУ имени М.В. Ломоносова, Андрей Цицинов От участников требовалось показать себя в самых разных ситуациях. И первое испытание — работа в группах. Разбившись на четверки, участники придумывали проекты по продвижению имиджа и брендов Чувашии. Причем использовать уже имеющиеся запрещалось.

Насколько удалось это пиарщикам — судите сами. Так, участники группы «16 человек» предложили продвигать Чувашию под брендом родины Чапаева: открыть фирменный магазин мерча с символикой комдива, использовать знаменитые усы в арт-объектах, а образ — в соцсетях… А на узнаваемые — танцующие фонтаны в Чебоксарах проецировать голограммы по страницам истории республики. Была выдвинута и идея брендировать транспорт и выпускаемые в Чувашии тракторы в государственных цветах республики — по примеру расписанного под гжель танка, представленного этим летом в парке «Патриот». Еще одна задумка — разработать туристический маршрут «Чебоксары — Мариинский Посад — Козловка» под хэштегом #Душа Чувашии. По мнению представителей другой команды, «Сила сувар», главное в продвижении республики — эмоции и впечатления. Поэтому нужно привлекать гостей региона различными фестивалями традиций с «живым» участием: вышить узор, сварить чувашское пиво, побывать на национальной свадьбе. Прозвучали также идеи позиционировать республику как место силы, родину альтернативной энергетики (фразу «солнечная Чувашия», наверное, уже знают везде в России) и столицу велотуризма.

…и написать пресс-релиз за 10 минут

Если в первом задании нужно было уметь работать в команде, то в следующем рассчитывать пришлось только на себя. Каждому участнику предстояло в экстремально сжатые сроки (всего 10 минут) написать пресс-релиз на основе справочных материалов и представить его на суд экспертам. Сложность задания состояла в том, что темы для большинства конкурсантов оказались совершенно незнакомыми, «не из их области». Эксперты оценивали все: хорошо ли читается текст, понятен ли он, достигает ли своей цели…

А заключительным этапом конкурса стал разбор PR-кейса. Участники по одному заходили в комнату переговоров, выбирали билет, как на экзамене, и на примере конкретных рабочих ситуаций предлагали экспертам свое решение. Причем времени на ответ почти не было: отреагировать на ту или иную проблему нужно было мгновенно. Например, рассказать о своих действиях как PR-специалиста в случае падения уровня доверия к руководителю ведомства или во время какой-то чрезвычайной ситуации.

По признанию участников, это задание оказалось едва ли не самым сложным. Ведь оценивалась не столько правильность ответа, сколько умение сконцентрироваться в нужный момент, не растеряться, подстроиться к обстоятельствам. «В своей работе я никогда еще не сталкивалась с низким уровнем доверия — для меня эта ситуация была новая, — поделилась впечатлениями специалист по связям с общественностью республиканской психиатрической больницы Екатерина Куприна. — Больше я слушала экспертов, чем они меня. В этом конкурсе мне было важно проверить себя. И теперь я понимаю, где есть пробелы. Эксперты точно и емко давали разъяснения». На конкурс Екатерина, кстати, предложила конкретный проект по продвижению своего учреждения, его цель — своевременное обращение за психологической и психиатрической помощью.

А вот начальнику отдела информации и общественных связей МВД по Чувашии Олегу Ашнину пришлось написать пресс-релиз об оплате из бюджета пригородных железнодорожных перевозок, и — согласно заданию кейса — презентовать на федеральном уровне Год выдающихся земляков в Чувашии. «Вначале вроде бы трудно, а потом понимаешь, что любой пресс-релиз строится на определенных законах и быстро и просто на самом деле пишется», — рассказал он.

Выявить победителей, как позже признались члены жюри, было непросто. Из-за этого подведение итогов конкурса даже немного затянулось. «Вы даже не представляете, как мы за некоторых из вас болели, переживали и просто бились, — рассказала руководитель редакции региональных новостей информагентства «Россия сегодня» Юлия Оглоблина. — Со многими из вас мне лично было очень приятно познакомиться. Поскольку журналистам приходится общаться с пиарщиками, думаю, со многими из вас мы еще где-то пересечемся. Очень здорово, что такие люди, как вы, сопровождают работу в регионе. У многих из вас были довольно сложные кейсы, мне было очень приятно видеть, что все без исключения отнеслись к ним неравнодушно. Эти качества — небезразличие к теме, ситуации, готовность помочь, найти информацию — очень ценятся».

А начальник отдела общественных связей АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» Ольга Медникова вполне ясно обозначила: дефицит профессионалов в этой сфере есть даже в Москве, так что у региональных специалистов есть хорошие перспективы для дальнейшего роста.

ПОБЕДИТЕЛИ

в категории «Органы исполнительной власти»:

Анна Иванова, УФСИН России по Чувашии

в категории «Органы местного самоуправления»:

Олеся Иванова, администрация Новочебоксарска

в категории «Бизнес, подведомственные учреждения»:

Галина Титарчук, Центр управления регионом Чувашии.

МНЕНИЯ

НАТАЛЬЯ АЛЬГЕШКИНА,

менеджер по коммуникациям и событийным проектам Чувашского отделения ПАО Сбербанк:

— Каждому человеку очень важно не костенеть в своей профессии, а поскольку в нашей службе, как правило, работает один-два специалиста, соревновательного эффекта обычно нет. Поэтому можно просто остановиться в своем развитии. А такие конкурсы всегда открывают новые горизонты, начинаешь по-новому смотреть на себя.

ГАЛИНА ТИТАРЧУК, редактор ЦУР Чувашии:

— Конкурс проводится впервые, и всегда интересно попробовать себя в чем-то новом. Посмотреть, кто в этой специализации у нас в республике представлен. Я в этой отрасли, можно сказать, еще первые шаги делаю: работаю второй год, и мне интересно поучиться у коллег. Задания очень интересные, почти как в полевых, боевых, реальных условиях.

ОЛЕСЯ ИВАНОВА,

заведующий сектором пресс-службы администрации города Новочебоксарска:

— Приятно было поработать с такими маститыми членами жюри — они задавали правильные вопросы, было приятно даже просто слушать. Участие в этом конкурсе — это колоссальный опыт, небольшая встряска. Наша работа сложна тем, что PR-специалист первым сталкивается со всеми проблемами, реакцией людей, порой, не всегда приятной. И ты как профессионал должен своими словами разрулить, успокоить, сделать так, чтобы тебе поверили. И вот это самое сложное — чтобы тебе доверились и поверили. Потому что то, как скажешь ты, так и будет воспринимать общественность.

НАТАЛЬЯ ЯШИНА,

руководитель центра коммуникаций ЧГУ имени И.Н. Ульянова:

— Этот опыт однозначно пригодится. Во время разговора с экспертами нужно было максимально собраться, выдать все свои знания и опыт, предложить каналы коммуникации, которые помогут решить кейс.

МИХАИЛ КАНАВЦЕВ,

руководитель Мастерской новых медиа (РСВ-Диалог):

— То, что делается сейчас в Чувашии — очень важный шаг. Информационное поле определяет направление мышления каждого гражданина в стране. Да, участникам конкурса есть, куда расти. Общий уровень пресс-секретарей — все-таки не очень высокий. Очень круто, что конкурс дал ребятам возможность познакомиться. Если эту историю пускать на уровень школы, чтобы ориентировать ребят в эту уважаемую теперь региональными властями профессию, думаю, это очень хорошее начинание.