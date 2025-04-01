В республике снижается потребление алкоголя

По инициативе и по поручению Главы Чувашии Олега Николаева в регионе принимаются меры по сокращению доступности алкогольной продукции и профилактике ее чрезмерного употребления. С 1 марта введены дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Кроме того, готовятся новые меры.

Согласно данным Минздрава России, в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и федерального проекта «Здоровье для каждого» в Чувашии зафиксирована устойчивая тенденция к снижению потребления алкоголя. Так, в 2024 году уровень потребления спиртных напитков снизился почти на 14% — с 9,92 до 8,55 литра на душу населения. По состоянию на 1 февраля 2025 года этот показатель продолжает сокращаться и достиг — 8,71 литра.

Во вторник, 8 апреля, в Чебоксарах открылось специализированное отделение для оказания помощи тем, кто «перебрал» с алкоголем. Оно вошло в структуру Республиканского наркологического диспансера, строительство и оснащение профинансированы из республиканского бюджета по поручению Олега Николаева. Отделение, рассчитанное на 20 коек, будет работать в круглосуточном режиме.

«Наша основная задача — предоставление необходимой помощи гражданам, находящимся в состоянии сильного опьянения, и обеспечение их безопасного вытрезвления», — пояснила главный врач Республиканского наркологического диспансера Елена Калинина.

Цифра В 2024 году в Республиканский наркологический диспансер за помощью обратились 2942 человека

Отделение также будет выполнять и профилактическую функцию, обеспечивая диспансерное наблюдение, реабилитацию и сокращение количества повторных случаев. Кроме того, эта мера поможет не отвлекать медицинский персонал в стационарах, куда сейчас направляются «жертвы» пагубной привычки.

«Одним из важных направлений станет уменьшение количества смертельных случаев, особенно от внешних факторов, таких как переохлаждение или дорожно-транспортные происшествия, часто происходящие по вине водителей в состоянии опьянения. Особое внимание будет уделяться диспансерному учету таких лиц, что позволит своевременно выявлять и решать возникающие у них проблемы», — подчеркнул вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.