В Чувашии утверждена программа «Земский работник культуры»

За переезд на село можно получить миллион

Правительство Чувашии утвердило порядок и правила действия в регионе программы «Земский работник культуры», внедряемой во всей стране по поручению Президента России.

Документ предусматривает единовременные выплаты в 1 млн рублей работникам культуры, переезжающим в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, а также в города с населением до 50 тыс. человек, расположенные на территории региона.

Распространяться программа будет на тех претендентов, кто пройдет конкурсный отбор, заключит трудовой договор с организацией культуры на условиях полного рабочего дня и договор c Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики о предоставлении единовременной компенсационной выплаты.