Трагедия на трассе Чебоксары — Новочебоксарск

Случившаяся утром 1 декабря авария на развязке автодороги «Вятка» с двумя погибшими и двумя ранеными серьезно затруднила движение между Чебоксарами и Новочебоксарском. Все, кто проезжал мимо, могли видеть страшную картину последствий столкновения четырех автомобилей.

Показания выживших водителей сильно разнятся — кто из них стал виновником этой трагедии, предстоит выяснить следствию. По первой предварительной версии мужчина 1988 года рождения двигался на «Весте» в сторону Чебоксар и при перестроении со средней полосы на левую не уступил дорогу попутному автомобилю «VW Passat». Произошло столкновение, от удара «Весту» выбросило через разделительный газон на полосу встречного движения. Машина опрокинулась и столкнулась с «Хендай Солярис». Не успел притормозить и водитель «Рено Дастер».

Впрочем, сам водитель «Лады Весты» озвучивает свою версию. И внешне все очень напоминает ситуацию, когда два водителя просто не могут «найти общий язык» на дороге — моргают друг другу фарами, зачем-то активно перестраиваются, когда впереди все равно остановит «красный» светофор…

А в результате беда. Погибли два человека в «Весте». Похоже, оба были не пристегнуты ремнями безопасности — один из погибших от удара вылетел из салона, второго придавило машиной. Один из пассажиров «Весты» выжил и, возможно, прольет свет на подробности страшного ДТП. Также ранения получила водитель «Соляриса».

Дело взяла под свой контроль прокуратура Чувашии.