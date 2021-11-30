Письмо в редакцию

Уважаемые земляки!

19 ноября 2021 года на малой родине генерал-майора Василия Николаевича Никифорова мы провели торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня его рождения. Был открыт бюст в парке Воинской Славы его имени. Василий Николаевич безусловно является примером для подражания не только для жителей Шемуршинского района, но и для жителей всей необьятной России.

Эти мероприятия состоялись благодаря выпускникам Томского высшего военного командного ордена Красной Звезды училища связи. Особые слова благодарности хочу выразить от подрастающего поколения, от жителей Шемуршинского района выпускникам 1978 года Саминскому Сергею Васильевичу (г. Москва) и Савельеву Геннадию Ивановичу (с. Шемурша), благодаря которым состоялся этот праздник. Этим людям присуще чувство долга, патриотизма, уважения наставнику и беспредельная преданность своей Родине. Вот на таких людях стояла, стоит и будет стоять и процветать Великая Россия. Будьте здоровы и берегите себя. Спасибо, земной вам поклон.

Глава администрации Шемуршинского района В.В. Денисов.