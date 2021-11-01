Новогоднее оформление Чебоксар обсудили на планерке в администрации города

Корабль с елками и консоли с гербом

Центром праздника традиционно станет Красная площадь. Как сообщают в пресс-службе администрации города, в этом году там появятся новые арт-объекты: летучий корабль с 30 елками на палубе, четырехметровые светящиеся деревья. На подходе к площади горожан тоже ждет новинка: на Арбате встречать гостей будут сказочные ворота.

Активный зимний отдых на свежем воздухе предложат на новогодние каникулы чебоксарские парки. В «Амазонии» готовится к сертификации 130-метровая горка с бугелем, будет организовано катание на хаски и зимний картинг. В парке «Лакреевский лес» можно будет взять в прокат спортинвентарь или прокатиться на нартах. А детский парк имени А.Г. Николаева приглашает юных и взрослых горожан на каток — здесь залиты сразу две ледовые площадки. Открылись катки, кстати, еще неделю назад, но на этой неделе, с понедельника по среду работать они не будут из-за слишком теплой погоды.

«Традиционно в столице будут украшены парки, скверы и другие общественные пространства, — рассказала на планерке замглавы администрации по социальным вопросам Ольга Чепрасова. — Впервые примерят новогодний наряд ДК «Салют» и «Дубовая роща». Создадут новогоднюю атмосферу в столице и городские магистрали. Из новинок — оформление дорожных колец: новая композиция украсит транспортную развязку около торгового центра «Шупашкар», металлические ели с неоновой подсветкой появятся на проспекте 9-й Пятилетки, Вурнарском шоссе, улице Гладкова. А вдоль проспекта И. Яковлева, на Президентском бульваре и проспекте Мира установят консоли «Герб Чебоксар».

Основной этап новогоднего оформления города планируется завершить 10 декабря.