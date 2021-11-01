Дело чувашских мастериц продолжится в «Вышитой карте России»

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото Олега Мальцева

Миллион стежков на всю республику

В многофункциональном зале Театра оперы и балета в Чебоксарах презентовали вышитую карту Чувашии. Показ уникального полотна площадью более 7 квадратных метров, обрамленного 12-метровой орнаментной рамкой, стал кульминацией торжественного мероприятия, посвященного Дню чувашской вышивки – единственному в России празднику, посвященному этому виду декоративно-прикладного искусства.
Над созданием вышитой карты республики работали 30 мастериц из районов и городов Чувашии. Каждый муниципалитет сам выбирал вышивальщиц, которые выполняли свою часть карты. Затем готовые фрагменты работники фабрики «Паха тĕрĕ» сшили в единое полотно. Если посчитать количество стежков этой карты, то их там – более миллиона.

Всех участниц этой акции, конечно же, пригласили на праздник. Со сцены их благодарили почетные гости торжества – Глава Чувашии Олег Николаев с супругой Натальей Алексеевной, председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова. Всем мастерицам вручили цветы и подарки.
«Самобытная красота, изящество и богатство чувашских узоров никого не оставляют равнодушным. Не случайно слава о чувашской вышивке, не имеющей изнанки, распространилась далеко за пределами нашей страны. Веками вышивка на одежде исполняла роль оберега. Сегодня пришел наш черед охранять это национальное достояние», – подчеркнул Олег Николаев. И сообщил, что дело чувашских вышивальщиц, которые несколько месяцев кропотливо трудились, вышивая карту республики, переросло в новый проект «Вышитая карта России».

Идею Чувашской Республики подхватили в Федеральном агентстве по делам национальностей России, в частности его руководитель Игорь Баринов призвал присоединиться к масштабной акции искусников со всех уголков страны. По его словам, это не просто работа над произведением искусства, это – приглашение к дружбе и добрососедству. Готовый проект планируется представить в следующем году 12 июня, в День России.
Также на торжестве были награждены победительницы первого Межрегионального конкурса профессиональных вышивальщиц «Живи узор чувашский!». Своими впечатлениями от первых занятий поделились ученицы Школы чувашской вышивки. С большой теплотой вспоминали в этот день и легендарных мастериц республики Екатерину Иосифовну Ефремову, Евгению Николаевну Жачеву, Марию Васильевну Симакову.

Украшением праздника стали творческие номера музыкальных коллективов не только Чувашии, но и наших соседей – Республики Марий Эл и Татарстана. Изюминкой вечера стал показ коллекции одежды с традиционной чувашской вышивкой от фабрики «Паха тĕрĕ». Продолжили дефиле коллеги из Мордовии, презентовавшие свои оригинальные этнокостюмы.

Пригласили на сцену и самых маленьких гостей торжества – годовалых участников проекта «Рожденный в вышивке», что проводится по инициативе Олега Николаева и при поддержке Союза женщин Чувашии. Напомним, все новорожденные дети, появившиеся на свет 26 ноября, получают подарки – в этом году это книга чувашских сказок, расписная погремушка и распашонка с вышитым чувашским орнаментом. К тому времени, как в театре шло торжество, в республике родилось уже 20 малышей. Их, а также остальных новорожденных именинников, появившихся в этот знаменательный день, ждут подарки.

 

Фото Олега Мальцева




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Опубликовано: 26 ноября 2021 г.


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