Дорожный знак «Пешеходный переход» оказался опасен для пешехода

В отделе по расследованию ДТП Следственного управления МВД по Чувашской Республике разбирались с одним из самых необычных дорожных происшествий в регионе. В Новочебоксарске водитель, уходя от столкновения, врезался в дорожный знак, а знак обрушился на едва успевшую перейти дорогу женщину. Произошло это днем 8 июля на улице Строителей в Новочебоксарске.

Немолодой водитель «Лады Самары», возвращаясь из Аликовского района, увидел джип, притормозивший перед нерегулируемым пешеходным переходом, но сам остановиться уже не успевал. Чтобы не врезаться во внедорожник, мужчина резко взял вправо, свернул на обочину, но задел знак «Пешеходный переход». 71-летняя жительница Новочебоксарска, которая только что пересекла проезжую часть, не успела понять, что произошло, как потеряла сознание, придавленная свалившимся на нее дорожным знаком. Очнулась женщина уже в больнице.

По словам 62-летнего водителя «Самары», именно перед пешеходным переходом у него неожиданно отказали тормоза на автомобиле. Но подтвердить или опровергнуть слова обвиняемого не удалось, так как мужчина отремонтировал автомобиль сразу после происшествия, пока по факту ДТП шла проверка в ГИБДД.

Как сообщил следователь отдела по расследованию ДТП Следственного управления МВД по Чувашской Республике Сергей Артемьев, свою вину в происшествии новочебоксарец не признал. Он убежден, что в сложившейся ситуации действовал правильно. С высоты своего сорокалетнего, ранее безаварийного, стажа вождения водитель, конечно же, имеет право на такую точку зрения. Однако следствие сочло, что ДТП все же вызвано нарушением ряда правил дорожного движения, при соблюдении которых негативных последствий удалось бы избежать.

Жителю Новочебоксарска было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1. ст. 264 УК РФ). Ущерб потерпевшей автолюбитель погасил в процессе расследования дела, и она не имеет к нему каких-либо претензий. Дело рассматривается в Новочебоксарском городском суде.

КСТАТИ

Недавно в Московский районный суд г. Чебоксары ушли материалы в чем-то похожего ДТП, когда вред здоровью человека был нанесен не самим автомобилем, а, если можно так выразиться, сработал «принцип домино». Ночью 9 мая чебоксарец, который отмечал праздник вместе с друзьями в гараже, позвал знакомого, чтобы тот привез еще спиртного. В ожидании «дозаправки» мужчина в нетерпении то и дело выглядывал из бокса, а подъехавший на «Кадиллаке» приятель, как назло, отвлекся на упавший с полки айфон и задел дверь гаража, а та, в свою очередь, шарахнула по голове несчастному чебоксарцу. Водителю грозит уголовная ответственность по той же 264-й статье Уголовного кодекса РФ.