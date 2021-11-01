С начала года в Чувашии изъято из оборота 25 тонн нелегального алкоголя

Проблему распространения нелегальной алкогольной продукции обсудили на заседании Комитета Госсовета Чувашии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам.

По оперативным данным, с начала этого года МВД Чувашии изъяло из оборота порядка 25 тонн спиртосодержащей продукции. Большой объем ее был произведен в кустарных условиях. К административной ответственности были привлечены свыше 70 юридических лиц и 13 индивидуальных предпринимателей. Только за 9 месяцев этого года зарегистрировано 497 случаев отравления контрафактным алкоголем, погибли свыше 200 человек…

По словам вице-премьера правительства республики Дмитрия Краснова, предпринимателей, переступающих черту закона, штрафы не пугают. Минэкономразвития Чувашии выступило с инициативой пересмотреть правоприменительную практику наказаний за реализацию суррогатных спиртных напитков.

«Мы направили в Госсовет предложение выйти в порядке законодательной инициативы в Госдуму с предложением изменить статью 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях. Как правило, при рассмотрении материалов судебными органами статья 14.17.1 переквалифицируется в 14.2 — это незаконная продажа товаров. 14.17.1 — ответственность на физические лица — 30-50 тысяч рублей штрафа с конфискацией всей продукции. Те, кто ведет предпринимательскую деятельность, могут поплатиться штрафом до 200 тысяч рублей. По статье 14.2 — штраф 1,5-2 тысячи рублей. То есть наказание несоизмеримо с теми доходами, которые получают «горе-предприниматели», — отметил Дмитрий Краснов.

Вице-премьер подчеркнул, что для пресечения распространения контрафактного алкоголя законодательство должно совершенствоваться. Еще один действенный метод сокращения производства суррогата — усилить контроль и привлечь к проверкам общественность. Конструктивные инициативы предложено аккумулировать в рамках рабочей группы по борьбе с незаконным производством и оборотом алкоголя.

Дмитрий Ковалев