Национальный музей запускает флешмоб «Я и чувашская вышивка»

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Акция пройдет в преддверии Дня чувашской вышивки, который республика будет отмечать 26 ноября.
Чувашская вышивка — значимая часть мирового культурного наследия. Она рассказывает об истории чувашей, их мировоззрении и традициях. Каждое изделие, в котором присутствует вышивка, — от платка до рубахи — вызывает восхищение и яркие эмоции, пробуждает генетическую память, говорится на официальном сайте музея. Принять участие во флешмобе просто: достаточно разместить свою фотографию в национальной одежде или с любым изделием, на котором присутствует вышивка, в социальных сетях с хэштегом #ЯиЧувашскаяВышивка. Фотографии участников музей соберет в финальный коллаж и 26 ноября опубликует его на своем сайте и в социальных сетях. Автор фотографии, которая соберет больше всего лайков, получит подарок от Национального музея.

Опубликовано: 22 ноября 2021 г.


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