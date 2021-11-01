Трудились в экономике и на производстве, растили отличников и чемпионов

Указом Главы Чувашии от 11 ноября за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд награждены работники ООО «Научно-производственное предприятие «ЭКРА», г. Чебоксары: орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» Саевич Олег Леонидович — советник генерального директора, Почетной грамотой Чувашской Республики Дони Константин Николаевич — генеральный директор.

Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено работникам предприятия Козлову Михаилу Ивановичу — электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Насковой Ирине Владимировне — монтажнику радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Фурашову Андрею Владимировичу — первому заместителю генерального директора.

Этим же Указом за заслуги в области физической культуры и спорта и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» присвоено Афанасьеву Юрию Петровичу — тренеру-преподавателю детско-юношеской спортивной школы Алатырского района, Салтыкову Олегу Владимировичу — директору спортивной школы олимпийского резерва № 4, г. Новочебоксарск, Тихонову Евгению Аркадьевичу — директору детско-юношеской спортивной школы «Кетне» Комсомольского района.

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Указом Главы Чувашии от 16 ноября за успехи в работе и добросовестную службу Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Иртышева Елена Васильевна — заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Чувашской Республике, Порфирьева Людмила Германовна — заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике.

Этим же Указом за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в области экономики, культуры, образования, связи и социальной защиты присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Салаховой Дание Мерсеитовне — режиссеру Бикшикского народного театра Централизованной клубной системы Батыревского района;

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» — Алексеевой Юлии Владимировне — учителю средней школы № 38 имени Героя Российской Федерации Л.С. Константинова города Чебоксары, Ивановой Наталии Николаевне — учителю средней школы № 47 города Чебоксары, Кутомановой Марине Николаевне — преподавателю Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства, Садовникову Вячеславу Анатольевичу — преподавателю-организатору ОБЖ Заволжской средней школы имени М.П. Костиной;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Антоновой Валентине Германовне — учителю Урмарской средней школы имени Г.Е. Егорова» Урмарского района, Петровой Светлане Николаевне — учителю средней школы № 1 города Чебоксары;

«Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Республики» Кузьмину Сергею Владимировичу — начальнику отдела Центра занятости населения Чувашской Республики в Шемуршинском районе, Яковлевой Эльвире Васильевне — начальнику отдела социальной защиты населения г. Канаша и Канашского района Центра предоставления мер социальной поддержки;

«Заслуженный связист Чувашской Республики» Товиной Нине Николаевне — начальнику отделения почтовой связи Красные Четаи обособленного подразделения Шумерлинский почтамт Управления федеральной почтовой связи Чувашской Республики АО «Почта России»;

«Заслуженный экономист Чувашской Республики» Федорову Станиславу Моисовичу — начальнику Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары.

За вклад в достойное воспитание детей Знаком материнской славы Чувашской Республики «АННЕ» награждена Мишина Василиса Васильевна — мать одиннадцати детей, Моргаушский район.

За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную службу Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Иванова Марина Ивановна — главный специалист-эксперт финансового отдела администрации Чебоксарского района.