На заседании оперштаба обсудили предварительные итоги «каникул»

Рано расслабляться

Во время нерабочей недели власти региона внимательно следили за развитием ситуации с коронавирусом. Предварительные итоги «каникул» обсуждались на оперативном штабе по коронавирусу в минувшую пятницу.

В целом ситуация стабилизировалась, сообщил Глава Чувашии на заседании оперативного штаба по коронавирусу, прошедшем 5 ноября. Так, с начала нерабочих дней меньше стало людей, которые лечатся от COVID-19 как на дому, так и в больницах. «Примерно по 20%», — уточнил Олег Николаев. «В плюсе», по данным Минздрава республики, и доля свободного коечного фонда в медучреждениях для лечения ковидных пациентов: если ранее довольно долго свободных коек было не более 4-5%, то сейчас этот показатель — свыше 21%.

И все же цифры по-прежнему остаются высокими. Количество болеющих коронавирусной инфекцией в настоящий момент почти в 2,5 раза больше, чем в начале «третьей волны». Ежедневно заболевают 178-179 человек. По данным Роспотребнадзора по Чувашии, есть отдельные города и районы, где эпиднеблагополучие на фоне общего улучшения в республике за нерабочую неделю не только сохранилось, но и ухудшилось, например, в Новочебоксарске.

Не обошлось в ковидные «каникулы» и без происшествий, сообщили на оперштабе. Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование в Тарханском психоневрологическом интернате Батыревского района, где в конце октября заболели ковидом восемь человек — два сотрудника и шесть подопечных учреждения. По данным ведомства, медработники интерната не сообщили сразу о «вспышке», в итоге было потеряно время, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Сегодня ситуация взята под контроль, болеющих перевели в изолятор, контактных взяли под наблюдение, и все же нерасторопность персонала могла привести к еще большей беде, ведь в учреждении проживают свыше 200 подопечных. В интернате сейчас карантин…

«Несмотря на положительную динамику, пока нет никаких поводов, чтобы расслабляться и снижать контроль над соблюдением мер безопасности», — подытожил руководитель региона. Только так, по его мнению, можно закрепить сложившийся в последнее время положительный тренд.

И именно потому строгий режим ограничений после 8 ноября до особого распоряжения будет продлен в трех муниципалитетах республики: в Алатыре, Алатырском и Янтиковском районах. Там обстановка с коронавирусом все еще критическая.

КСТАТИ

Если «ковид-фри», то по правилам

На оперштабе Глава республики высказал замечания по поводу работы некоторых «ковид-фри»-предприятий. По словам вице-премьера — руководителя Минэкономразвития Дмитрия Краснова, доля вакцинированных среди представителей сферы общепита достигла 80%, а в некоторых районах персонал кафе и ресторанов привит полностью. Однако Роспотребнадзор в некоторых таких зонах выявил нарушения. Например, при проверке одного из новочебоксарских кафе было установлено, что в заведении не соблюдались антиковидные меры, да и сведения о вакцинации персонала сотрудникам ведомства так и не представили. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

«При таком нарушении и пренебрежении будем реагировать жестко, иначе порядок не наведем», — заявил Олег Николаев, напомнив, что за соблюдение заявленных мер безопасности «ковид-фри»-предприятия должны нести ответственность.