Пьяный подросток за рулем авто угодил сначала в кювет, потом в больницу

Авария произошла сегодня ранним утром на дороге Чебоксары-Хыркасы. Как сообщили в УМВД по Чебоксарам, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на «встречку», после чего съехал в кювет и угодил в столб.

Как выяснилось, за рулем «четырнадцатой» был нетрезвый 17-летний парень без водительского удостоверения. Алкотестер показал результат 0,7 мг/л. Потребовалась лихачу и медицинская помощь — с жалобами на боли в коленях он был доставлен в медучреждение.

Напомним, буквально накануне в республике во время профилактического рейда «Нетрезвый водитель» задержали около трех десятков водителей подшофе.