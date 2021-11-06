Пьяный подросток за рулем авто угодил сначала в кювет, потом в больницу

Авария произошла сегодня ранним утром на дороге Чебоксары-Хыркасы. Как сообщили в УМВД по Чебоксарам, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на «встречку», после чего съехал в кювет и угодил в столб.
Как выяснилось, за рулем «четырнадцатой» был нетрезвый 17-летний парень без водительского удостоверения. Алкотестер показал результат 0,7 мг/л. Потребовалась лихачу и медицинская помощь — с жалобами на боли в коленях он был доставлен в медучреждение.
Напомним, буквально накануне в республике во время профилактического рейда «Нетрезвый водитель» задержали около трех десятков водителей подшофе.
Один Ответ
Слава Богу, одним идиотом на дороге меньше. Очень надеюсь, не смогут починить автомобиль, а на новый нет денег. А мог и на встречу вылететь и загубить чью-то жизнь.