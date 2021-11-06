Пьяный подросток за рулем авто угодил сначала в кювет, потом в больницу

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий
Фото Instargam @gibdd121

Авария произошла сегодня ранним утром на дороге Чебоксары-Хыркасы. Как сообщили в УМВД по Чебоксарам, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на «встречку», после чего съехал в кювет и угодил в столб.

Как выяснилось, за рулем «четырнадцатой» был нетрезвый 17-летний парень без водительского удостоверения. Алкотестер показал результат 0,7 мг/л. Потребовалась лихачу и медицинская помощь — с жалобами на боли в коленях он был доставлен в медучреждение.

Фото Instagram @gibdd121

Напомним, буквально накануне в республике во время профилактического рейда «Нетрезвый водитель» задержали около трех десятков водителей подшофе.

Опубликовано: 6 ноября 2021 г.


Читайте также:

Пассажирка с признаками опьянения пыталась уехать за рулем, пока водителя оформляли за нетрезвое вож...
Житель Новочебоксарска угнал авто, заперев хозяина в ванной
28 нетрезвых водителей задержаны в канун Дня защитника Отечества
Улицы Цивильска очищал от снега тракторист без "прав"
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
Заводы возвращаются с каникул, для транспорта введены ограничения
Владельцу ярко-зеленой "шестерки" придется вернуть авто в нормальное состояние
Водитель школьного автобуса попался за рулем пьяным

Один Ответ

  1. Слава Богу, одним идиотом на дороге меньше. Очень надеюсь, не смогут починить автомобиль, а на новый нет денег. А мог и на встречу вылететь и загубить чью-то жизнь.

    reply

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.