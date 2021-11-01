Ограничения — не самоцель

«Нельзя отсиживаться, вопросов от бизнеса поступает много. Считаю, что мы должны, открыто проговорить болевые моменты и текущее состояние дел с учетом введенных ограничений из-за распространения коронавируса». Так поприветствовал всех подключившихся к онлайн-брифингу для предпринимателей и средств массовой информации вице-премьер Дмитрий Краснов.

На вопросы заместитель председателя правительства республики отвечал в прямом эфире Yotube-канала центра «Мой бизнес», а также в Instagramm на страницах «Чувашская Республика» и Минэкономразвития Чувашии.

Дмитрий Краснов подчеркнул, что меры, принимаемые в Чувашии, необходимы для того, чтобы остановить распространение инфекции. Статистика по смертности от коронавируса в республике по-прежнему остается напряженной, есть сложности с обеспечением пациентов кислородом. Мощностей для производства даже его суточной потребности не хватает, необходимо порядка 50 тонн.

Для того, чтобы повлиять на ситуацию, введены дополнительные ограничения. Это способ минимизировать контакты и прервать цепочку распространения вируса. C 30 октября по 7 ноября в республике разрешено работать всем объектам продовольственной торговли, в том числе на территориях ярмарок и рынков. Запреты не распространяются на специализированные торговые объекты по продаже бензина, дизельного и газомоторного топлива, автозапчастей, очков, линз, а также ритуальных принадлежностей. Бизнес задается вопросом — будет ли поддержка? Ответ Дмитрия Краснова был подробным.

«Определен перечень из 77 системообразующих предприятий, которые вносят существенный вклад в экономику региона. Для них предусмотрены льготные кредиты по ставке не более 5 процентов на пополнение оборотных средств. Для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено снижение налоговых ставок: кто на «упрощенке» — с 6 до 4 процентов и с 15 до 10 процентов — это доходы минус расходы. Также мы продлили до 2024 года нулевую ставку для вновь зарегистрированных ИП, которые применяют «упрощенку» и патентную систему налогообложения», — подчеркнул руководитель Минэкономразвития Чувашии.

Дмитрий Краснов напомнил и о «наборе возможностей», которые предоставляет центр «Мой бизнес». Льготные микрозаймы, кредиты, гарантийное обеспечение — все это могут получить субъекты предпринимательства. Также в регионах, отметил вице-премьер, продлен мораторий на плановые проверки в следующем году.

«С 1 ноября для субъектов бизнеса будут компенсировать МРОТ в расчете на одного сотрудника. До 15 декабря нужно будет подать заявку в электронной форме через сайт налоговой службы, этот сервис начал работать. Здесь у нас выплата компенсаций организациям и индивидуальным предпринимателям, которые работают в пострадавших отраслях. Только легально работающим будут предоставляться выплаты в размере МРОТ. По отраслям мы неоднократно говорили — ставьте в направлении деятельности тот ОКВЭД, чем вы занимаетесь, иначе на меры поддержки можно не рассчитывать», — рассказал Дмитрий Краснов. Также возобновится программа кредитной поддержки на выгодных условиях, под три процента годовых. Причем первые полгода можно не вносить платежи.

Текущие ограничения волнуют и арендаторов. Руководитель Минэкономразвития Чувашии рассчитывает, что для них также будут предусмотрены компенсации, время покажет. Еще один актуальный вопрос: «Какое будущее ожидает торговые центры?» «Цель — формирование коллективного иммунитета. Работа по QR-кодам — это инструмент. Нужно думать об обществе, и здесь напомню, что наши права заканчиваются там, где начинаются права других. Мы рассматривали такую инициативу и предлагали ввести QR-коды, но контроль за исполнением в плане выявления нарушений на праздничные дни решили закрыть. После 8 ноября первым этапом может быть и введение QR-кодов, но будем смотреть на требования», — подчеркнул вице-премьер.

В любом случае все ограничения будут сняты, когда эпидемиологическая ситуация позволит. В правительстве Чувашии следят за обстановкой и принимают решения, что называется, в ручном режиме. Так, на еженедельном совещании при Главе республики был снят запрет на работу зоомагазинов. Жители жаловались на то, что в продовольственных магазинах невозможно купить специализированные корма и ветеринарные препараты. Реакция властей не заставила себя долго ждать — магазины для животных вновь открыли свои двери для посетителей.

Дмитрий Ковалев