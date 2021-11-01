С введением QR-кодов темпы вакцинации в Чувашии выросли в три раза

«Ковикулы» — не повод расслабляться

Обстановка с заболеваемостью коронавирусом в Чувашии по-прежнему остается очень сложной. И эта неделя, которая в республике, как и по всей России, проходит как нерабочая — возможность остановить разбушевавшуюся инфекцию.

Как сообщил в интервью федеральному телеканалу «Россия 24» в понедельник вечером Глава Чувашии Олег Николаев, в последние несколько дней в республике наблюдаются признаки стабилизации ситуации. Количество госпитализируемых либо тех, кто лечится амбулаторно, несколько снизилось, хотя число новых заболевших чуть увеличивается.

Это дает надежду на возвращение к привычной жизни и очень важно этот «позитивный сигнал» в дни вынужденных каникул, которые уже успели прозвать в народе «ковикулы», закрепить.

Окончательное решение о том, как будет жить и работать республика по их завершении, по словам Олега Николаева, будет объявлено в пятницу, 5 ноября, на очередном заседании республиканского Оперштаба.

Из-за сложной эпидобстановки, напомним, уже неделю, с 26 октября, режим нерабочих дней длится в девяти муниципальных образованиях Чувашии: Алатырском, Аликовском, Вурнарском, Красноармейском, Мариинско-Посадском, Шумерлинском, Яльчикском районах и городах Алатырь и Шумерля. В остальных муниципалитетах Чувашии нерабочие дни начались с 30 октября.

Повсеместно приостановлена деятельность непродовольственных торговых объектов, библиотек, архивов, кинотеатров и кинозалов, бань, саун, бассейнов и многих других объектов, где могут собираться люди.

Исключение составляют магазины продуктов и торгующие отдельными категориями товаров первой необходимости.

Все эти меры, по словам Олега Николаева, позволили добиться некоторой стабилизации ситуации в республике. «Уверен, если люди эти дни проживут сознательно, проявят ответственность, выполнят все меры предосторожности, мы однозначно закрепим эту тенденцию и сможем с 8 ноября жить если не в нормальном режиме, то хотя бы согласно нашим планам», — сказал Глава Чувашии.

Цифра Более 429 тыс. человек в Чувашии приступили к вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Затронули в прямом эфире и тему темпов вакцинации в республике. Как рассказал Олег Николаев, в Чувашии, как и в целом по стране, прививаться стали существенно больше — примерно в 3–3,5 раза по сравнению с недавним временем. Такая динамика прослеживается на протяжении примерно трех последних недель. По данным Минздрава Чувашии, если на начало октября еженедельно вакцинировались порядка 11 тысяч человек, то сегодня — около 5 тысяч человек ежедневно. Связано это, как отметил руководитель республики, с введением QR-кодов при посещении общественных мест. Сначала такая система прохода, как уже писала «СЧ», появилась в учреждениях культуры, музеях, театрах и кинотеатрах, а с 11 октября — во всех заведениях общепита и потребительского рынка.

Также Олег Николаев заявил, что в настоящее время рассматривается вопрос о QR-коде для людей, переболевших коронавирусом и имеющих об этом справку от врача. «Да, мы говорим о том, что на сегодняшний день количество антител после того, как человек перенес болезнь в течение полугода, является равноценным вакцинации, но доказывал человек это только через бумажную справку», — отметил Глава Чувашии. Применяя современные технологии, в республике разработают цифровой сервис, который будет генерировать QR-код для тех, кто имеет справку о большом количестве антител в связи с перенесенным заболеванием. А люди получат возможность предъявлять QR-коды на гаджетах, а не носить с собой бумажную справку.

«Как следствие, люди активнее стали пользоваться инструментом защиты. И, конечно, мы не переставали объяснять, что только вакцинация спасает от заболевания. Это делали и руководители, и чиновники, и просто люди, которые на себе испытали, что это такое», — пояснил Олег Николаев.

Руководителю республики и самому часто приходится взывать к сознательности жителей. Буквально месяц назад он отвечал на вопросы по вакцинации в прямом эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии, а вчера общался с пользователями соцсетей в связи с локдауном.

Во время прямого эфира «Остановим коронавирус вместе» в Инстаграм вопросы от жителей республики сыпались едва ли не каждую секунду. Многих беспокоило, не продлятся ли нерабочие дни дальше, пойдут ли дети на учебу в школу в понедельник, 8 ноября, или будут учиться из дома. Могут ли рассчитывать на помощь государства малые и средние предприятия, и не останемся ли мы снова без празднования Нового года…

Разделяя волнения родителей, Олег Николаев сообщил, что продления вынужденных каникул не планируется, а оставшиеся нерабочие дни лучше посвятить вакцинации. Так республика сможет быстрее выработать так называемый коллективный иммунитет. И если раньше говорилось о необходимости привить не менее 60% взрослого населения, то теперь для достижения нужного эффекта вакцинироваться должны уже 80% людей старше 18 лет. В Чувашии это в общей сложности около 760 тысяч человек.

Интересовались зрители и запасами кислорода в медицинских учреждениях республики — в конце октября с ним были проблемы. Олег Николаев признал, что жизненно важного вещества в Чувашии при таком уровне заболеваемости по-прежнему недостаточно. Около 17 тонн кислорода в сутки вырабатывают Концерн «Тракторные заводы» и Химпром, но потребность в нем гораздо выше — 45 тонн, поэтому приходится прибегать к помощи соседних регионов.

Также задавали вопросы о дезинфекции общественного транспорта и очередях в больницах, мерах поддержки для самозанятых и возможности сделать ПЦР-тест бесплатно. Спросили и о том, потребуется ли QR-код после выхода с «ковикул». По словам Олега Николаева, его предъявление — строго обязательно. И требовать его будут как минимум до начала следующего года.

Более подробно, о чем еще говорили на прямой линии, читайте в следующем номере «Советской Чувашии».