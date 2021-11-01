Уголок старого города. Чебоксары, 23 июля 1979 года

В своем блокноте Василий обозначил эту фотографию как «мост у тира». Вряд ли летом 1979 года пневматический тир продолжал работать, но деревянное здание было построено именно для тира и ушло в историю как тир.

Красивое было место. Особенно в половодье, когда вода в Чебоксарке поднималась высоко, кроны деревьев с молодой зеленью образовывали своеобразный зеленый шатер над пешеходным мостиком, и как-то забывалось, что «Чебоксарка — это открытая сточная канава в центре города, источник всевозможных кишечно-желудочных заболеваний, заражающий воды Волги», как писала газета «Советская Чувашия» в декабре 1961 года. Правду писала газета, и это место у выхода из парка имени Крупской не было исключением — красиво, но лучше дышать через носовой платок.

«Несколько десятков лет назад река Чебоксарка и ее берега были чистыми и красивыми. На ней было несколько прудов, в которых водилась рыба…» — писала газета, но это было давно, и такой ее уже никто не помнил. Вообще-то к 1979 году многое изменилось. При строительстве инженерной защиты с берегов реки исчезли «расположенные в ее бассейне заводы и фабрики», не стало «свалок мусора, помойных ям и уборных на склонах оврага, по которому она протекала».

И быть бы речке чистой, но не суждено — уже через год она сначала потеряет свое русло и разольется по этой части города, потом вообще уйдет в трубы. Поэтому и осталась она в памяти как «грязная, непривлекательная речушка с обвалившимися берегами». Но ведь рядом был парк имени Крупской, так что, глядя на эту фотографию, поневоле вспоминается не только дорога на набережную (в галерею, в музей, в кинотеатр), но и тир (пять выстрелов на гривенник), киоски с пирожками (с картошкой — четыре копейки, с повидлом — пять), очереди на карусель и в комнату смеха, шахматисты в аллеях под сенью разросшихся до неприличия американских кленов, концерты на эстраде, музыка на танцплощадке… Кто жил в эти времена, соврать не даст.

Эта фотография сделана через полтора года — 12 февраля 1981-го. Вода в Волге поднята и стоит почти на уровне пешеходного мостика, по останкам которого нынче мог пройти разве что эквилибрист. Тира уже нет, слева остатки входа на каменный мост, справа пень от кривого американского клена, который виден на первой фотографии. Деревья в парке и вдоль речки исчезли еще летом прошлого года, так что открылся вид на гостиницу «Турист» (пока еще работала), надвратную церковь Федора Стратилата, художественное училище и здание Успенской церкви (бесхозное к этому времени).

А слева от церкви видны та самая остановка «Речной порт» и автобус маршрута № 11 — о них мы рассказывали в прошлой публикации. Возникает резонный вопрос — как мог проехать автобус по улице Союзной, когда уровень Волги уже был поднят? Все объясняется тем, что в декабре 1980 года водохранилище было заполнено только до отметки 61 метр, всю зиму и до весны автобус свободно проезжал по улице.

«Недалек тот день, когда начнется весенний паводок, — писала в феврале 1981 года газета. — Уровень воды поднимется еще на два метра и сохранится на отметке 63 метра вплоть до завершения строительства гидроэлектростанции». Остановку 11-го автобуса, как мы уже говорили, перенесли тогда на Красную площадь, но улица Союзная благодаря насыпному грунту оставалась выше уровня Волги и продолжала работать. Она, можно сказать, выполняла роль нынешней дамбы, с той разницей, что была пешеходной, и на ее стороне, обращенной к Волге, стояли дебаркадеры и паромная переправа. Уже весной 1982 года конечная остановка автобуса № 11 переместилась к Введенскому собору, и автобусы от железнодорожного вокзала шли по проспекту Ленина, улице Карла Маркса, поворачивали на Московский проспект, затем на улицу К. Иванова. Называлась остановка так же — «Речной порт».

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова

Публикуется в рамках проекта «С чего начинается Родина», выходящего при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики