«Культурных» грантов в республике станет больше

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В честь грядущей юбилейной даты Глава Чувашии передал Русскому драмтеатру сертификат на приобретение светового и звукового оборудования на 30 миллионов рублей. Фото cap.ru

В Чувашии планируют увеличить размер государственных пособий и стипендий для деятелей культуры и науки с 3 до 5 тысяч рублей.
Эту хорошую новость руководитель региона Олег Николаев озвучил на открытии 99-го театрального сезона Русского драматического театра. В два раза будут увеличены количество и размеры ежегодных грантов Главы Чувашии для реализации творческих проектов профессиональных коллективов республики в области театрального, музыкального, хореографического искусства, музейного дела и народного творчества. Средства (20 миллионов рублей) будут предусмотрены в бюджете. Соответствующий Указ на этот счет уже готовится.
Сейчас грантами поддерживаются три проекта, на реализацию каждого из которых выделяется по 2,8 миллиона рублей. Предполагается, что количество грантов будет увеличено до шести: два — по 5 миллионов рублей, два — по 3 миллиона и еще два — по миллиону рублей. По словам Олега Николаева, эти средства направлены на то, чтобы поддержать деятелей культуры, их творчество, а самое главное — помочь созданию новых постановок, чтобы они создавались с учетом интереса и потребностей людей.
Глава республики также рассказал, что подписал Указ о праздновании в следующем году 100-летия Русского драмтеатра. «Русский драмтеатр внес огромный вклад в развитие общества, культуры Чувашской Республики, — отметил он. — Даже в самые тяжелые годы — годы Великой Отечественной войны — театр не прекращал свою деятельность. По моим сведениям, было порядка 300 постановок».

Опубликовано: 6 сентября 2021 г.


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