Над эстафетой раскинулась радуга

Фестиваль спорта прессы объединил более 700 любителей бега

Дождливая и холодная погода с порывистым ветром не помешала 83-й легкоатлетической эстафете газеты «Советская Чувашия».

В минувшую субботу на беговые дорожки стадиона «Олимпийский» вышли более семи сотен любителей бега, показавшие настоящий спортивный дух и волю к победе. В забегах на разные дистанции участвовали 103 команды, разыгравшие награды в 16 группах — среди средств массовой информации, органов власти, образовательных учреждений, мужских, женских и семейных команд. Интересно, что настроение на беговых дорожках словно бы передавала погода, самые яркие забеги на финишной черте нередко освещало солнце, а в разгар соревнований над стадионом вдруг раскинулась осенняя радуга…

Зарядка перед стартом

Многие участники приезжали на стадион за несколько часов до старта, чтобы сделать разминку и настроиться на бег. Ветераны спорта делали зарядку рядом со зданием, где разместилась мандатная комиссия, а кто помоложе — подтягивались на перекладине и качали пресс на площадке для воркаута. Кстати, всем спортсменам, чтобы зарегистрироваться на старт, нужно было подойти в мандатную комиссию и подать заявку. Во время регистрации участников людской поток не иссякал ни на минуту. Спортсмены приходили с пакетом документов — в нынешнем году помимо привычной медицинской справки надо было обязательно предъявить сертификат о вакцинации или справку об отрицательном ПЦР-тесте.

Сильны традициями

На торжественном открытии Фестиваля спорта прессы Чувашии участников забегов приветствовал Глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что какие бы ни были в стране кризисы или другие сложности, эстафета «СЧ» на протяжении многих десятилетий собирает в начале сентября как профессиональных спортсменов, так и простых любителей спорта, приверженцев здорового образа жизни. Наша республика сильна своими спортивными традициями.

Праздник, собравший сотни поклонников бега на стадионе «Олимпийский», где в свое время блистали мировые звезды легкой атлетики, Олег Николаев назвал мощной энергетической поддержкой для атлетов из Чувашии, выступавших в тот момент на Паралимпиаде в Японии (напомним, завершилась она на следующий день, в воскресенье). Кстати, энергетический посыл был взаимным, ведь и сами спортсмены помнят про традиционный осенний забег «Советской Чувашии». Так, серебряный призер Паралимпийских игр легкоатлетка Елена Иванова, воспитанница чебоксарской спортивной школы олимпийского резерва № 1, еще накануне эстафеты отправила видеообращение участникам спортивного фестиваля, в котором пожелала всем удачи и послала воздушный поцелуй из Токио.

И эта положительная энергетика, пожалуй, ощущалась на эстафете с самых первых минут.

— За кого сегодня будете болеть, Олег Алексеевич? — спросили у Главы республики журналисты.

— За спорт! — не колеблясь, ответил Олег Николаев. «Очень важно соревноваться честно, соревноваться азартно, — добавил потом руководитель региона. — Тогда, каков бы ни был результат, каждый участник может считать себя победителем!»

КСТАТИ В этом году эстафету «СЧ» посвятили не только памяти легендарного земляка — дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Андрияна Николаева, но и трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. А потому традиционное возложение цветов от коллектива «Советской Чувашии» и участников эстафеты прошло в этот раз не только у памятника Николаеву, но и возле памятного камня в Мемориальном комплексе «Победа», где в будущем возведут монумент, посвященный строителям рубежей и труженикам тыла.

Легкой дистанции желали бегунам легенды спорта — олимпийские чемпионки прошлых лет Валентина Егорова и Елена Николаева и чемпионка мира Алина Иванова, спортивная карьера которых, можно сказать, зарождалась на стартах «Советской Чувашии». Не случайно главный редактор газеты Владимир Васильев, приветствуя гостей и участников праздника спорта, обратил внимание, что за годы своего существования эстафета «СЧ» стала настоящим брендом, с нее начиналась история многих спортивных звезд и успешных людей, которые и по сей день остаются ее верными друзьями.

Победила дружба!

Открыл программу спортивного праздника по многолетней традиции забег на 400 метров, который возглавил Глава Чувашии. Еще на старте Олег Николаев задал довольно бодрый темп. Не отставали и почетные гости — депутаты Госдумы, политические деятели, члены правительства республики, руководители министерств, муниципалитетов, общественных организаций и средств массовой информации. Под динамичный гимн «Советской Чувашии» бежали звезды спорта и бизнес-партнеры нашей газеты. Финишную черту пересекли, как всегда, дружно.

Отдышавшись после пробежки, участники забега охотно делились впечатлениями. Депутат Госдумы Геннадий Аксаков отметил, что всегда, когда находится в Чувашии, старается не пропускать эстафету «СЧ» и непременно участвует в забеге. «Важно своим примером показать, что традиции нужно чтить, помнить, беречь. Это пример для молодежи», — сказал председатель Комитета по финансовому рынку.

Сразу после забега разместили фотографии на своих страничках в Инстаграм глава столицы Чувашии Олег Кортунов и руководитель администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Алексей Олегович написал: «Дождь прошел, а заряд бодрости и позитива остался! Победила дружба!»

Правда, как ни крути, но лидерами этого забега оказались все же фотокорреспонденты и операторы с видеокамерами. Ведь чтобы сделать эффектные снимки и подсъемки, им приходилось быть впереди колонны бегущих.

Дебютный старт на 5 с плюсом

Представительницы общественной организации «Союз женщин Чувашии» в первый раз вышли на старт эстафеты газеты «СЧ». И к забегу подошли очень ответственно — несмотря на то что спортивный результат «не стоял во главе угла». После разминки женщины в футболках с фирменной символикой союза пробежали круг по «Олимпийскому». Казалось, что они были готовы пробежать еще несколько кругов, но регламент нарушать не стали. Зато получили огромный положительный заряд на будущее и уже думают, как лучше подготовиться к эстафете в следующем году.

«Мы очень рады принять участие в эстафете, — рассказала после забега председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. — Ощущения прекрасные, когда рядом ты чувствуешь плечо, тебе по силам решать любые задачи». Лидер союза сообщила также, что в школе она участвовала во всевозможных забегах и ее считали хорошей бегуньей.

Победа с запасом

Первыми за кубки и медали Фестиваля спорта прессы вышли сражаться ученики коррекционных учреждений Чувашии. В заявочном списке было три команды — без призов бы никто не уехал, но на эстафете «СЧ» престижно взять именно первое место. Команда Калининской школы-интерната Вурнарского района начала подготовку к эстафете задолго до стартов, и не зря! Именно этот коллектив с хорошим запасом занял первое место. «Серебро» и «бронзу» взяли две команды Чебоксарской школы–интерната для детей с ОВЗ.

«Мы уже не в первый раз участвуем в эстафете и пока не отдаем первое место, — рассказал тренер команды-победительницы Лев Ефимов. — Победы достигаются благодаря серьезным тренировкам — дети у нас любят бегать и с удовольствием выполняют задания тренера».

Герои редакции

Ярким получился забег и у команды СМИ. С первых секунд старта лидерство взяли телевизионщики, затем активно поднажали газетчики. Но в итоге первое место заняла Национальная телерадиокомпания Чувашии, «серебро» досталось сотрудникам Издательского дома «Хыпар», а третье место — за Гостелерадиокомпанией «Чувашия».

Достойно справилась с дистанцией и дружная команда «СЧ», в составе которой были исключительно сотрудники газеты: старший корреспондент Дарья Кузьмина-Сергеева, обозреватель Игорь Васильев, верстальщик Роман Николаев и руководитель видеогруппы Анастасия Ковалева. И пусть ребята не заняли призового места, они стали настоящими героями нашей редакции.

Жаль только, что в этом году в группе СМИ не оказалось представителей районных газет. «Неужели коллегам нынче не хватило спортивного духа или, может, правила эстафеты стали более строгими?» — недоумевали организаторы.

«Саша был для нас другом…»

В пятый раз вручили на эстафете Кубок имени Саши Егорова — нашего коллеги, известного в республике спортивного журналиста, которого не стало в 2017 году. Напомним, этой награды необязательно удостаиваются победители и профессиональные спортсмены — Кубок Саши вручают людям, искренне любящим спорт и эстафету, готовым, несмотря ни на что, выйти на ежегодный старт любимой газеты.

Обладателями кубка в разные годы становились редактор НТРК Чувашии Мальвина Петрова, коллектив шумерлинской газеты «Вперед» и ГТРК «Чувашия», общественник и ветеран спорта Василий Шоркин. Ну а в этот раз награда досталась чемпионке мира по спортивной ходьбе Алине Ивановой. Алина Петровна не пропускает ни одной эстафеты «Советской Чувашии», всегда радеет за ветеранов спорта и начинающих спортсменов, принимает активное участие в награждении и вдохновляет молодежь на спортивные достижения. А главное, Алина Иванова хорошо знала Сашу Егорова.

«Саши нам всем очень не хватает, — призналась корреспонденту «СЧ» Алина Петровна. — Он ведь на всех соревнованиях был, его просто невозможно было не заметить, всегда такой эмоциональный, эффектный, непосредственный, общительный, мог напевать себе что-то или станцевать. А как он подбадривал спортсменов, как азартно за них болел!.. И на эстафете для нас, постоянных участников, он был не только корреспондентом, но и другом. Нравилось, что в своих статьях он всегда находил какие-то изюминки, интересные факты. Иногда удивлялась, откуда он берет все это, мы уж и сами это позабыли, а он все помнит, все знает».

И, конечно, Саша Егоров знал о том, как Алина Иванова впервые приняла участие в эстафете «СЧ». А было это в 1986 году. Будущая чемпионка только-только поступила в педучилище. Чтобы участвовать в эстафете «СЧ», ей пришлось сначала пройти отборочный тур.

«Помню, как гордилась собой, что попала на такое крупное соревнование, и как волнительно было на старте, — рассказала обладательница Кубка Саши. — Эстафета проходила на площади Ленина. Предстояло пробежать 400 метров. Я так разогналась сначала, что еле вписалась в поворот возле Горисполкома. А под конец пришлось приложить все силы, чтобы добраться до финиша. В следующий раз уже была умнее, равномернее стартовала, распределяла силы, чтобы хватило на финишный рывок». Вот за эту добрую память, за первые волнения и яркие эмоции, за мощную энергетику и благодарна Алина Петровна эстафете.

После перерыва снова вышли на старт

На прошлой эстафете «СЧ» спортивные семьи выступить не смогли — из-за ограничений, связанных с коронавирусом. И как они были рады в этом году снова выйти на беговые дорожки!

В группе «папа, мама и ребенок до 7 лет» фаворит определился достаточно быстро. Под лучами солнца первым финишную черту пересек юный Глеб Попов, который увенчал усилия своих родителей Владимира и Екатерины. После финиша мама маленького спортсмена, которая работает инструктором в детском садике, рассказала, что Глеб вместе с ней серьезно готовился к эстафете «СЧ». «Впечатления самые положительные — не в первый раз участвуем в эстафете «СЧ».

Организация хорошая, — после финиша подчеркнул Владимир Попов. — Раньше профессионально занимались спортом, но и к эстафете ответственно готовились, чтобы достойно выступить. Не в первый раз выступаем в такую переменчивую погоду, но переживали за детей».

Оставшиеся места на пьедестале почета заняли семьи Вонифатьевых из Аликовского района и Новиковых из Чебоксар.

А вот в группе семей с детьми от 8 до 14 лет до последнего не было ясно, кто первым пересечет финишную черту. Петр Трофимов из Чебоксар на первом этапе немного отстал от своих соперников, но женская часть команды идеально выполнила свою работу и привела семейство к победе. Вторыми финишировали семья Солоденовых из Цивильского района, а третьими — семья Друговых из Новочебоксарска.

«Женская часть нашей команды сегодня была на высоте. Я немного отстал, но супруга не подвела, а дочка, перворазрядница по спортивной ходьбе, принесла победу», — подвел итог Петр Трофимов.

Душой и телом не стареют ветераны

Ветеранам в категории «женщины 40+» и «мужчины 45+» небесная канцелярия преподнесла «подарок» в виде мелкого дождика на старте. По ходу дистанции в забеге определился явный лидер — спортклуб ЧГУ имени И.Н. Ульянова не оставил никаких шансов своим соперникам. Почетное второе место заняла команда Коммунальных сетей Новочебоксарска, а третье у коллектива «Улап» Чебоксарского района.

«Мы всегда выступаем на эстафете «СЧ», ведь это соревнования республиканской газеты. У нас сильный костяк спортсменов, готовились к соревнованиям серьезно, — рассказал председатель профсоюзного комитета Коммунальных сетей Новочебоксарска Николай Петров. — Очень рады мероприятию! На стадионе отрабатывали передачу эстафетной палочки. Настроение у всех не пасмурное, а веселое!»

Эстафетную палочку подхватила группа ветеранов постарше «женщины 60+» и «мужчины 65+». В прошлом году из-за коронавируса забеги в этой категории не проводились, но 4 сентября сразу шесть команд вышли на беговую дорожку «Олимпийского» бороться за награды. Во время преодоления дистанции ситуация менялась несколько раз. В итоге чашу весов склонила в свою пользу команда Союза пенсионеров Чувашии. Следом финишировали коллективы Новочебоксарска и Комсомольского района.

Минспорта — самый быстрый

Целая россыпь команд участвовала в эстафете «СЧ» в группе органов госвласти Чувашии. Уже традиционно забеги министерств являются одними из самых бескомпромиссных. Многие коллеги приехали на «Олимпийский» поддержать своих участников. «Я сегодня пришел поддерживать команду Министерства культуры. Атмосфера хорошая. Я давно не был на таких соревнованиях, дочка тоже в восторге, — поделился своим мнением сотрудник Минкультуры Вадим Якунин. — Я в эстафете «СЧ» не участвовал, но у меня серьезный «болельщицкий» стаж — 10 лет».

Со старта дистанции спортсмены сразу включились в забег. В это время на трибунах свой коллектив активно поддерживал министр спорта Чувашии Василий Петров, но вот незадача — первый участник команды прошел свой этап не очень удачно. Однако время все исправить еще оставалось. Поначалу впереди выясняли отношения представители Минсельхоза и Минфина республики, но постепенно их не только догнала, но и опередила команда Минспорта… В итоге республиканское спортивное ведомство заняло первое место, а Минфин и Минсельхоз довольствовались второй и третьей ступенями пьедестала почета.

«Эстафета — это командная работа. Здесь нет личного успеха, только коллектив. Первый этап сделал свое дело. Девушки тоже постарались, и мы постепенно выдвинулись вперед. Я смог достойно выступить и не подвести команду, — рассказал начальник спортивного отдела Минспорта Чувашии Александр Пиняев. — Мы выходили пару раз на тренировки, так как рабочий график большего не позволяет. В жизни спортом занимаются ребята».

Наступали друг другу на пятки

Между тем погода преподносила свои сюрпризы — то и дело спортсменам приходилось стартовать под дождем. Но группе администраций городов и районов повезло больше остальных, ведь их забег с самого начала освещало солнце.

В команды входило по пять участников (трое мужчин и две женщины), каждому нужно было пробежать круг. С первых метров команда Красноармейского района захватила лидерство, им на пятки наступали то спортсмены Батыревского района, то сотрудники чебоксарской администрации. Но на третьем этапе уверенно вырвались вперед батыревцы, оставив далеко позади соперников из Чебоксар, которых стали нагонять коллеги из Вурнарского района. На четвертом этапе последним удалось-таки занять вторую позицию. Но самая упорная борьба развернулась за «бронзу»: на последних секундах буквально вырвал призовое место у конкурентов Чебоксарский район.

«В прошлом году на эстафете были первыми, но нынче, наверное, не хватило упорства. Но это ничего — все равно мы очень рады», — нисколько не огорчилась третьему месту специалист по спортивно-массовой работе администрации Чебоксарского района Марина Иванова.

А вот другие участники забега почему-то поскромничали и отказались делиться впечатлениями с корреспондентами «СЧ». Может, неслучайно сотрудники администрации Чебоксар были возмущены слишком уж молодым и профессионально подготовленным составом некоторых команд. Впрочем, разбираться тут предстоит судейской коллегии.

Компанию силовикам составили партии

Как мы уже сообщали, в самый последний момент помимо Союза женщин желание участвовать в эстафете изъявили и две политические партии — «Справедливая Россия» и «Зеленые». Однако отдельного забега для них предусмотрено не было, поэтому им пришлось стартовать в группе с территориальными органами власти.

Победителем этой группы из года в год становилась команда МВД по Чувашии, так что даже соперники уже и не мечтали подняться на высший пьедестал почета. А тут серьезную конкуренцию бессменным лидерам составили члены политических партий, неожиданно показавшие высокий класс.

Позднее организаторы эстафеты пояснили — поскольку «партийный» забег был опробован впервые и не набрал достаточного количества участников, в этом году дипломами было решено наградить обе команды — за волю к победе. А вот в следующем году партии пообещали включить в отдельную группу.

Ну а в рядах территориальных органов власти так и не произошло смены лидера. Спортсмены МВД по-прежнему оказались на высоте. Второе и третье места взяли команды ОМОН Росгвардии и судебные приставы. Впервые за долгое время приняли участие в забеге сотрудники прокуратуры Чувашии.

Честь победившей команды защищали Александр Никитин, Станислав Григорьев, Роман Емельянов, Ольга Сергеева и Алина Васильева.

— Интересно, какие должности занимают бегуны в структуре МВД? — поинтересовались журналисты. А услышав в ответ, что в составе команды сотрудники патрульно-постовой службы, оперуполномоченный, эксперт-криминалист и даже конвойный, поняли, что с такими серьезными людьми шутить не стоит.

«Сама служба велит нам постоянно поддерживать хорошую физическую форму, поэтому не только мы, но и все наши коллеги дружат со спортом, часто выступаем на ведомственных турнирах и спартакиадах, сдаем зачеты», — рассказал капитан команды Роман Емельянов. И признался, что сначала был немного обескуражен, когда силовиков оставила позади одна из политических партий. «Конечно, они бежали отдельным зачетом, и все-таки заставили нас поволноваться. Один из наших ребят даже споткнулся на финише, но сейчас с ним все в порядке, травм нет», — успокоил Роман.

Главный болельщик — это тренер команды

Одними из самых эмоциональных на эстафете «СЧ» являются забеги школ. Многие ребята, которые стартуют в этой группе, в перспективе хотят пойти в профессиональный спорт. В забеге принимало участие огромное количество команд — все участники не смогли поместиться на первой линии стартового ряда. По ходу дистанции инициативу в свои руки взяли дети из Цивильской школы № 1 имени М.В. Силантьева. Во время забега тренер ребят Евгений Солоденов не находил себе места — казалось, что он сам бежит дистанцию.

«Я сам спортсмен, а сейчас, во время тренерской деятельности стараюсь передать эмоции своим ребятам на беговой дорожке. Самый главный болельщик для ребят — это тренер, который помогает своей команде», — рассказал Евгений.

Ребята не подвели наставника и довели дело до уверенной победы. Второе место заняли представители Чебоксарского района, а третье — Ленинского района Чебоксар.

Лидеры с серьезным преимуществом

Во время забега группы профессиональных образовательных организаций погодные условия были терпимыми — тяжелые дождевые облака только собирались в очередной раз над стадионом «Олимпийский». Во время забега лидерство захватила команда «ЧЭТК», которая свою победу никому не отдала. Второе место у ЧПК имени Никольского, а третье у Батыревского агропромышленного техникума.

«Впечатления нереальные. Я рада, что есть возможность выплеснуть свою энергию на беговой дорожке и показать свой колледж. У нас есть сплоченный коллектив — это прекрасно. Все друг за друга переживали, болели», — поделилась впечатлениями студентка четвертого курса «ЧЭТК» Елена Антонова.

Бегуньи разогнали тучи

Настоящий профессионализм на стартах, несмотря на проливной дождь, продемонстрировали участницы женского забега. Но уже к концу забега девчонки словно разогнали тучи, так что на финише победительниц уже приветствовало солнышко.

Первое место заняли студентки Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова. На втором месте женская команда компании «Юрат», на третьем — прекрасные представительницы Чебоксарского института Московского политехнического университета. На беговых дорожках блистали восходящие звезды легкой атлетики — Лиана Васильева, Марина Максимова, Вера Васильева, Виктория Жилина, Екатерина Крымзова, Анжелика Гурьева.

«До конца надеялись на хорошую погоду, пришлось девочкам бежать в дождь, поэтому было тяжеловато. Но мы же бойцы, команда, а потому у нас все получилось», — сказала студентка первого курса факультета управления социальных технологий ЧГУ, ас в беге на 400 метров с барьерами Лиана Васильева. По словам легкоатлетки, она не первый год выступает на эстафете «СЧ», начинала еще в школьные годы. И потому к этим соревнованиям Лиана относится с большой любовью. «Эстафета «СЧ» — это отличная возможность попробовать свои силы, поучиться у старших коллег, — сказала девушка. — Ну и вполне может быть, даже стартовать на пути к большому спорту».

Определили лучших под дождем

Перед началом забега мужских команд погода вновь испортилась. Спортсмены старались хорошо утеплиться, чтобы не замерзнуть, так что на старт представители сильного пола вышли во всеоружии. По ходу дистанции явным лидером выглядела команда «Улап» Чебоксарского района, которая опережала своих соперников на круг, в итоге они и одержали победу в соревнованиях. Такой результат не стал неожиданностью, ведь в составе команды собрались как на подбор одни мастера спорта, а это серьезный уровень. Следом за командой «Улап» дистанцию завершили коллективы ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и АО «ЭЛАРА».

«Перед стартом испытывал небольшое волнение, — поделился эмоциями участник команды «Улап» Евгений Гурьев. — Очень рады, что выиграли. Представляем ежегодно Чебоксарский район и добиваемся хороших результатов».

Финишный аккорд эстафеты «СЧ»

Заключительной частью программы 83-й эстафеты газеты «Советская Чувашия» стал забег в основной группе, в которой бежали свои этапы и мужчины, и женщины. На старт побороться за награды вышли пять команд. Перед началом забега у каждой команды были амбиции сразиться за первое место. Со стартовым выстрелом коллективы устремились в бой. По ходу дистанции инициативу перехватили представители ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, которые в итоге первое место никому не отдали. Вторыми финишировали «Чувашский ГАУ», а третьими — ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

«Мы очень рады участвовать на эстафете «СЧ». Это классное мероприятие, которое поднимает спортивный дух в коллективе и объединяет всех. Мы специально готовились, у нас был тренировочный план под эстафету «СЧ», — рассказали студентки второго курса ЧГУ имени И.Н. Ульянова Мария Тарасова и Лидия Скворцова. — Дистанция далась легче. На тренировках должно быть тяжело, а на соревнованиях легко, так и было! Мы не зря тренировались».

Елена Тры, Николай Архипов

ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВА,

чемпионка XXV Олимпийских игр по марафонскому бегу (1992) в Барселоне, серебряный призер XXVI Олимпийских игр (1996), чемпионка мира (1995):

«На любимой эстафете приходится теперь бывать нечасто, поскольку давно живу в Америке. Но если приезжаю осенью в родную Чувашию, стараюсь не пропускать этот большой спортивный праздник. Ведь на эстафете «СЧ» я выступала несколько лет подряд, сначала за команду четвертого училища, где я училась, затем — за тракторный завод. Мой самый первый старт состоялся еще на площади Ленина в 1979 году, команда нашего ПТУ заняла призовое место. Так что с эстафеты «СЧ» начался мой путь в большой спорт. Ведь будучи молодыми, мы равнялись на маститых спортсменов, выигрывавших забеги, стремились достичь высокого класса, ну а потом, когда и к нам пришел успех, с таким же восхищением стали смотреть и на нас. Считаю, что молодежи нужно подавать пример, привлекать ее к спорту. И эстафета «СЧ», на мой взгляд, прекрасно справляется с этой миссией».

АНАСТАСИЯ ТРУТНЕВА,

управляющий Чувашским отделением Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Удивительно и радостно от того, что этот большой спортивный праздник собирает любителей бега уже в 83-й раз. В очередной раз убедилась, что Чувашия — спортивный регион. Уже когда приехала сюда впервые, поняла, что тут в большом почете легкая атлетика. Я тоже обожаю спорт, и особенно бег. Мой личный рекорд — это полумарафон 21 км 200 м! С бега собственно и начинается мое утро, пятикилометровая пробежка дает заряд бодрости на весь день. Так что я и моя команда с большим удовольствием присоединились к эстафете».

КРИСТИНА МАЙНИНА,

руководитель Минцифры Чувашии:

«Впервые участвовала в мероприятии, пробежала круг, и мне очень понравилось. Эстафета «СЧ» действительно является настоящим спортивным праздником, который заряжает энергией, сплачивает, дает возможность участникам проявить настоящий командный дух. Бегут и семьи, и министры, и школьники, и студенты. Классно, что мы все вместе! Как соорганизаторы соревнований мы, конечно, с удовольствием поддерживаем эту традицию, которая имеет более чем восьмидесятилетнюю историю. Это просто невероятно, что столько лет эстафете удается держать свою «марку» — оставаться популярной и всеми любимой».