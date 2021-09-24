Над эстафетой раскинулась радуга

Фестиваль спорта прессы объединил более 700 любителей бега

Дождливая и холодная погода с порывистым ветром не помешала состояться 83-й легкоатлетической эстафете на призы газеты «Советская Чувашия». На беговые дорожки стадиона «Олимпийский» вышли более семи сотен любителей бега, показавших настоящий спортивный дух и волю к победе. Впрочем, самые яркие забеги на финишной черте нередко освещало солнце, а в разгар соревнований над стадионом вдруг раскинулась радуга…

На торжественном открытии Фестиваля спорта прессы Чувашии ее участников привествовал Глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что, какие бы ни были в стране кризисы или другие сложности, эстафета «СЧ» вот уже на протяжении нескольких десятилетий собирает в начале сентября как профессиональных спортсменов, так и простых любителей спорта и приверженцев здорового образа жизни, что говорит о том, что республика сильна своими традициями, в том числе и спортивными.

«Сейчас в Токио проходит паралимпиада, где выступают и пять спортсменов из нашей республики, — напомнил Олег Николаев. — Уверен, то, что мы сегодня все вместе дружно собрались и вышли на беговые дорожки, станет для них мощной энергетической поддержкой. Примечательно, что кроме того, что эстафета «Советской Чувашии» посвящена памяти легендарного космонавта Андрияна Николаева, в этом году она проходит еще и под знаком Года подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии, акцентируя внимание на самоотверженности, силе духа и сплоченности нашего народа. Наконец, говоря о массовом спорте, воле к победе, здоровом образе жизни, мы не можем не напомнить жителям республики о защите своего здоровья, а потому всем желающим на эстафете предоставили возможность вакцинироваться от коронавируса. И это очень здорово, что эстафета расширяет свои возможности!».

Фоторепортаж Олега Мальцева:













Спортивный праздник традиционно начался с VIP-забега. К Главе региона присоединились депутаты Госдумы Геннадий Аксаков, Леонид Черкесов, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, члены правительства республики, руководители министерств и организаций, звезды спорта, а также бизнес-партнеры нашей газеты.

Впервые в истории «СЧ» украсили республиканское соревнование своей легкой пробежкой очаровательные представительницы Союза женщин Чувашии. Решились выйти на старты и члены политических партий, продемонстрировавшие на беговых дорожках неплохие для новичков результаты.

Ярким получился забег и у команды СМИ. И хотя, сотрудники «СЧ» привыкли больше бегать с блокнотом и диктофоном в руках, в кроссовках они смотрелись весьма достойно и, несмотря на то, что не заняли призового места, получили от стартов огромное удовольствие.

Еще одно новшество нынешней эстафеты — в самой массовой группе общеобразовательных школ. В этом году школы городов и районов выставляли сборные команды, в составе которых — лучшие из лучших, а оттого борьба была еще упорнее и азартнее.

Не хватало спортсменам в этот раз, пожалуй, лишь хорошей поддержки болельщиков. То и дело возобновляющийся дождь отпугивал с трибун зрителей. Тем не менее самые преданные болельщики оставались. Несмотря на дождь, размахивая красным шариком и изо всех сил крича «Папа! Вперед!», болел за своего папу Дениса из команды УФСИН маленький Даниил Бабеншев, сидя на руках у мамы Александры. Прибежит ли папа первым, для малыша было не важно, ведь для сына его отец — уже победитель.

Фоторепортаж Максима Васильева: