Образованию нужен «щит» от коронавируса

Перед началом учебного года муниципалитетам посоветовали «встряхнуться»

«Ситуация требует от всех максимальной мобилизации», — начал заседание оперативного штаба по коронавирусу Глава Чувашии Олег Николаев. Считанные дни остались до начала учебного года, и когда дети массово пойдут в школу, вирус может получить раздолье, если вовремя не принять меры безопасности. Тем более что в числе заболевающих сегодня, подмечают медики, все больше молодежи.

Пока не достигнут коллективный иммунитет, а в нашей республике уровень вакцинации еще далек от 60-процентного охвата взрослого населения, защитного барьера перед распространением вируса недостаточно, отметил серьезность ситуации Николаев. А потому необходимо усилить контроль, и прежде всего в школах и других образовательных учреждениях. «Нужно еще раз все перепроверить, встряхнуть всех», — призвал руководитель региона.

Ситуация по-прежнему напряженная

Как складывается ситуация с коронавирусом в республике, доложил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов. Коэффициент распространения инфекции равен единице, процент свободного коечного фонда 27,9%. К счастью, в последние дни немного спадает загруженность коек в стационарах. Но обстановка по-прежнему остается напряженной, отметил министр.

Коронавирус подтвержден почти у 15 тыс. человек с начала 2021 года, из них несовершеннолетних — 1109. Каждый день ковид обнаруживается в среднем у 78-80 жителей Чувашии. Около 5,5 тысячи ковидных больных лечатся амбулаторно, на стационарном лечении в больницах сейчас 2064 пациента, в тяжелом состоянии — 510 человек, в крайне тяжелом — 49 болеющих.

Между тем темпы вакцинации все еще недостаточно высоки. На сегодня от коронавируса привито, включая вакцинацию первым компонентом, почти 297 тыс. человек, что составляет 49% от плана. Около 2 тыс. человек приступили к повторной вакцинации «Спутником Лайт».

Чтобы не вводить новых ограничений

Свои замечания высказал министр и по итогам последних поездок в муниципалитеты, где вакцинация идет слабо и наблюдается рост заболеваний. Посещая магазины и рынки, люди не носят маски, забывают об обработке рук антисептиками. Контроль там конечно усилили, и в ряде районов даже наметилась положительная динамика, но если пустить все на самотек, ситуация будет ухудшаться, констатировал Владимир Степанов.

Для эффективной работы мобильных групп оперштаб предложил включить в их состав сотрудников Роспотребнадзора, чтобы нарушителей можно было оштрафовать. В республиканском Роспотребнадзоре готовы оказать помощь, особенно там, где сохраняется неблагополучная ситуация по коронавирусу. На сегодня это Алатырь и Алатырский район, Порецкий, Комсомольский, Шемуршинский, Вурнарский, Янтиковский и Яльчикский районы. За последние дни обострилась ситуация в Чебоксарском районе. Напомним, 13 августа республиканское правительство приняло решение о введении дополнительных ограничительных мер в трех муниципалитетах — Алатыре, Алатырском и Порецком районах.

Однако вице-премьер правительства республики — руководитель Минобразования Алла Салаева в этот раз предложила снять ограничения в Порецком районе, где за последние две недели была проведена хорошая работа. К слову, уровень вакцинации в муниципалитете теперь составляет 51,8%. Руководитель региона согласился с предложением вице-премьера, но предупредил — если обстановка ухудшится, придется снова вводить ограничения.

Кстати, рискуют попасть в число таких муниципалитетов Урмарский и Янтиковский районы, где вакцинация идет очень слабо, в том числе и потому, что не хватает врачей. «Вы на месте должны работать с главврачом совместно. Встречайтесь каждый день и вырабатывайте подходы и план действий исходя из складывающейся ситуации. Тогда и ресурсы будут правильно спланированы, и работа будет кипеть», — обратился к главам администраций Олег Николаев.

Среди заболевших стало больше детей

«Увеличилась доля детей от общего числа зарегистрированных случаев ковида на 26%», — озвучила тревожную статистику исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач.

Особенно волнует Роспотребнадзор, как будут учиться ребята из тех школ республики, где к первому сентября не завершится ремонт. Детей предполагается временно разместить в соседних учебных заведениях. А значит, для местных и вновь прибывших учеников нужно предусмотреть особый режим обучения, чтобы не допустить вспышки коронавируса. Но в школах Батыревского, Ибресинского, Козловского, Комсомольского, Порецкого, Цивильского районов и города Алатырь до сих пор не составлены графики прихода учащихся, перемен, кормления и подвоза детей.

«Работу нужно провести как можно скорее, пока не начались занятия», — поручил Олег Николаев проработать вопрос Министерству образования совместно со школами и главами муниципалитетов. Большое внимание необходимо уделить вакцинации учителей и воспитателей. Сфере образования сейчас как никогда нужен «щит», сказал Глава Чувашии.

По данным Минобразования, на сегодня привито 62,9% от общего числа педагогов. И снова среди отстающих — Алатырь, Вурнарский, Козловский и Янтиковский районы. «Это как раз те самые слабые места, которые после первого сентября могут «сдетонировать», — обеспокоена Алла Салаева.

КСТАТИ

Праздничные линейки — для первоклашек

Алла Салаева рассказала также о том, как с учетом эпидситуации пройдет в этом году День знаний. Линейки 1 сентября школам рекомендовано проводить по классам и параллелям на открытом воздухе и в разное время. Праздничные мероприятия разрешены только для первоклашек и 11 классов. Если погода будет плохая, то линейки проведут в актовых и спортивных залах, но в таком случае родителям придется подождать своих детей на улице.

Перед тем, как школы распахнут свои двери, в зданиях учреждений обязательно проведут генеральную уборку. Ну а знакомство первоклашек со школой уже традиционно начнется не с раздевалок и буфета, а с интерактивных комплексов бесконтактной термометрии и дезинфекции, ну или попросту электронных санитайзеров, которые и температуру измерят, и руки обработают, и только потом «пустят» учеников на первый урок.