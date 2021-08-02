190 лет назад в Сибири декабристы создали первое потребительское общество «Большая артель», с которого и началась история потребительской кооперации в России. Идея кооперации — объединения усилий — оказалась перспективной. Кооперативы, которые заготавливают, производят и реализуют собственную продукцию, успешно существуют и сегодня. В честь юбилея российской кооперации кооператоры Чувашии представили свои достижения и лучшие практики на форуме, который состоялся в Чувашском государственном театре юного зрителя имени М. Сеспеля.

Экспозиции Чувашпотребсоюза на любой выставке заметны издалека. Вот и на этот раз кооперативы удивляли не только разнообразием своей продукции, но и оформлением, причудливо сочетавшим традиции и современность. Встречала гостей огромная овощная корзина, на создание которой ушел не один килограмм капусты, рябины, других ягод и овощей. Знаменитый шыртан, другие колбасы Ядринского мясокомбината, завоевавшие не одну медаль всероссийских выставок. Сувенирные караваи, хлеба, пряники хлебокомбинатов Красноармейского, Цивильского райпо, каждый из которых — отдельное произведение искусства. Соки прямого отжима, нектары, лимонады комсомольского «Кооператора», особенно актуальные этим жарким летом. Березовый сок красночетайских кооператоров, благодаря которым целебный напиток можно пить круглый год. Экспозиции Красноармейского и Комсомольского райпо, представившие гостям чувашскую национальную и современную кухню… Как всегда ярко, красочно и вкусно, в чем могли убедиться не только Глава Чувашии Олег Николаев, председатель правления Центросоюза Росси Мария Бекетова, депутаты Государственной Думы и другие почетные гости, но и работники, ветераны кооперативных организаций.

— Мы гордимся успехами чувашских кооператоров. Вы смогли сохранить свои лучшие профессиональные наработки, кооперационные принципы взаимодействия, активно развиваетесь, побеждаете на конкурсах Центросоюза России. Это является предметом восхищения, — сказал Глава Чувашии Олег Николаев.

Он акцентировал, что в современных реалиях все чаще вспоминаются кооперационные принципы организации взаимодействия. Правительство Российской Федерации год за годом расширяет меры стимулирования развития кооперации и инструменты поддержки кооперационной формы хозяйствования. При постоянном расширении государственных инструментов поддержки система кооперации имеет хороший потенциал, чтобы стать инфраструктурной формой хозяйствования.

— В этой связи важно развиваться еще эффективнее, — заявил Олег Николаев. — Правительство Чувашской Республики в свою очередь готово искать новые направления сотрудничества с потребительской кооперацией, которые будут вносить вклад в развитие сельских территорий, принесут пользу селянам…

В основах и традициях кооперативного движения заложены сотрудничество, взаимная поддержка, верность кооперативным принципам, рассказал председатель Совета Чувашпотребсоюза, член Совета Центросоюза России, депутат Госсовета Чувашии Валерий Павлов, подчеркнув, что за многолетнюю историю потребительская кооперация России подтвердила свою жизнеспособность, на практике доказав свою эффективность в развитии сельских территорий, обеспечении продовольственной безопасности населения. Руководитель потребсоюза поблагодарил правительство республики, Центросоюз России, органы местного самоуправления, работников кооперативных организаций за совместную работу.

— Я горжусь нашей командой, которая смогла достичь новых результатов и сохранить лидерство среди кооператоров России, — сказал он.

Кооператоров Чувашпотребсоюза поздравила председатель правления Центросоюза Российской Федерации Мария Бекетова. Она подчеркнула, что потребительская кооперация — это не просто отрасль, где трудятся целыми семьями, поколениями, а образ жизни, который объединяет неравнодушных, любящих село и свою работу людей, и вручила награду Кооператоров Чувашпотребсоюза поздравила председатель правления Центросоюза Российской Федерации Мария Бекетова. Она подчеркнула, что потребительская кооперация — это не просто отрасль, где трудятся целыми семьями, поколениями, а образ жизни, который объединяет неравнодушных, любящих село и свою работу людей, и вручила награду. По итогам Всероссийского экономического соревнования среди региональных потребсоюзов за второй квартал 2021 года Чувашпотребсоюзу присуждены первые места за развитие розничной торговли, общественного питания, заготовительной деятельности, второе место — за участие в объединенных закупках, а также первое место по Приволжскому федеральному округу. Моргаушское, Ядринское и Ишлейское райпо сохранили лидерство среди потребительских обществ России по итогам первого полугодия.

Юбилейным подарком для кооператоров стал не только праздничный концерт, но и заслуженные награды. Дипломы, статуэтки в этот день получили также победители фестиваля национальной кухни потребительской кооперации, а также конкурса «Лучший менеджер» в торговле, заготовительной деятельности, производстве и других отраслях.

Надежда Антонова