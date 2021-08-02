ГИБДД отмечает рост числа происшествий с нетрезвыми водителями женского пола

Представительницы прекрасной половины человечества все чаще попадают в дорожную хронику, причем в состоянии алкогольного опьянения.

6 августа в селе Тарханы Батыревского района 27-летняя местная жительница, управлявшая «четырнадцатой», ушла в кювет по ходу движения. Со сломанной рукой автоледи была доставлена в больницу. В ходе освидетельствования у пострадавшей виновницы аварии было выявлено состояние алкогольного опьянения — 0,705 мг. Такую степень даже у мужчин не назовешь легкой.

Буквально на следующий день с дороги «Кугеси — Атлашево — Новочебоксарск» через сплошную полосу в кювет съехала и 29-летняя жительница Чебоксарского района на «Фольксвагене Поло». Можно было предположить, что она не учла дорожные условия и превысила скорость, если бы женщина не была «под градусом». Нарушительница легко отделалась — синяками и ушибами.

Еще недавно инспекторы ГИБДД ставили представительниц прекрасного пола в пример сильному: и ездят аккуратно, и не лихачат, и не садятся за руль пьяными… Увы, автомобилистки быстро растеряли былое преимущество. И изысканными манерами за рулем они теперь тоже не отличаются.

Недавно большой резонанс получила история женской «авторазборки» в Новочебоксарске. Девушка на красной машине на кольце на въезде в город нарушила правила, из-за чего вторая дама на темном «Шевроле» была вынуждена немного притормозить, чтобы избежать столкновения. И понеслось! Темная «лошадка» в отместку стала «прессовать» красную, притормаживая перед ней, леди в красном авто показала в ответ неприличный жест.

Конфликт продолжился во дворе по улице Строителей, куда следом за красной «Шевроле» заехала темная. Женщины вцепились друг в друга, как взбесившиеся кошки, валяясь по асфальту и осыпая друг друга отборнейшими оскорблениями. Даже сопровождавшие их в качестве пассажиров мужчины, по-моему, несколько потерялись и не сразу смогли разнять своих «предводительниц». В итоге и та, и другая теперь демонстрирует синяки журналистам, доказывая свою правоту и обвиняя противницу в бескультурье. Но, к сожалению, в этой ситуации культуру не показала ни одна из участниц конфликта — ни в манере езды, ни в поведении вне пространства автомобиля.

Сейчас, по данным некоторых исследовательских агентств, доля водителей женского пола в России порядка 20%, при этом они чаще, чем хотелось бы, попадают в резонансные ДТП или оказываются в центре разных околодорожных скандалов, причем в нетрезвом виде.