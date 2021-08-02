В столице Абхазии откроется торговый дом «Сухум-Чебоксары»

Предполагается, что там будет представлена продукция ведущих предприятий АПК Чувашии. Его открытие обсуждалось на встрече делегации Абхазской Республики во главе с заместителем главы администрации города Сухум Леоном Кварчия с руководителями сельхозпредприятий нашей республики.

Визит абхазской делегации в столицу Чувашии состоялся в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК». Как отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов, с начала нынешнего года объем агроэкспорта в Абхазию составил 34 тонны на сумму 98 тыс. долларов. «Такое сотрудничество позволит не только нарастить объемы агроэкспорта в Абхазию, но и расширить культурные связи народов двух республик, открыть новые возможности в развитии туризма», — подчеркнул Сергей Артамонов.