Проекты из Чувашии — среди финалистов престижного IT-конкурса

На днях стали известны финалисты IX Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2021». В финал конкурса вышли 50 проектов разработчиков со всей страны, которые заняли в каждой номинации первые три места. Среди лауреатов авторитетного конкурса — два проекта из Чувашии.

Так, проект «Разработка и внедрение системы удаленной системы предоставления услуг ТелеМФЦ» обогнал конкурентов и стал лучшим в номинации «Государственное и муниципальное управление: организация деятельности органов власти». Другой проект «Мобильная цифровая платформа — конструктор решений» замкнул тройку лидеров в номинации «Государственное и муниципальное управление: контрольно-надзорная деятельность». Оценка работ производилась по критериям «Технология реализации», «Новизна и оригинальность», «Социальная и экономическая эффективность».

Однако расслабляться разработчикам рано — им предстоит презентовать свои работы перед региональными и федеральными экспертами в финале конкурса, на форуме «ПРОФ-IT.2021» в Нижнем Новгороде 23-24 сентября. Напомним, что форум «ПРОФ-IT» проводится ежегодно с 2013 года Экспертным центром электронного государства. Всего в этом году на конкурс поступила 251 заявка из 45 регионов нашей страны. От нашей республики было заявлено пять проектов.